"Батюшка со свастикой" вышел на свободу

TUT.BY . Он провел за решеткой ровно три года, отбывая срок за хранение патронов и пистолета. Об этом сообщает. Он провел за решеткой ровно три года, отбывая срок за хранение патронов и пистолета.





Напомним, недавно его старшая дочка Александра рассказала о том, как много лет жила семья, и обвинила Бурыкина в сексуальном насилии. Уголовное дело возбудили, но обвинение «батюшке со свастикой» так и не предъявили. На днях силовики задержали жену Константина Бурыкина, но через три дня отпустили.





То, что отец освободился, для его дочки Александры стало полной неожиданностью, она с трудом подбирает слова:





— Надеюсь, жизнь накажет и его, и Олю (вторую жену батюшки. — Прим. TUT.BY).





Константина Бурыкина начали называть «батюшкой со свастикой» осенью 2016 года после задержания. Во время обыска у него изъяли литературу, диски с военной хроникой Третьего рейха, оружие, патроны.





Бурыкин не скрывал свою дружбу с «Русским национальным единством», даже во время суда говорил: «Пистолет хранил как память о РНЕ».





Свою татуировку с гитлеровской свастикой настоятель храма называл «ошибкой молодости», церковь его выслушала и простила. Тогда же стало известно про люстру в рабочем кабинете батюшки: если ее зажечь, на потолке появляется свастика.





Но окончательное обвинение батюшке было предъявлено за хранение трех патронов и пистолета, он был признан виновным и приговорен к трем годам лишения свободы в колонии в условиях усиленного режима.





Пока Бурыкин отбывал наказание, его семья, в том числе и Саша, писали видео в его защиту, собирали подписи.





О том, что девочка постоянно подвергалась физическому и сексуальному насилию, она решилась рассказать после того, как получила от отца письмо из колонии. В нем батюшка называл ее «тварью, негодяйкой» и угрожал: «Я спрошу с тебя физически».





Саша предположила, что когда священник выйдет на свободу, насилие продолжится — и обратилась в милицию. Она не собиралась эту историю делать публичной, но во время пресс-конференции заместитель генерального прокурора рассказал, что потерпевшая по делу о сексуальном насилии родная дочь.





— Как мне дальше жить? И раз уже все известно, пусть люди знают правду, — рассказывала после этого Александра.





По ее словам, Константин Бурыкин поднимал на нее руку с самого детства, а с 13 лет и до задержания батюшки девочка подвергалась сексуальному насилию.





Близкие и друзья об этом догадывались, но молчали. Считали, что семья — это закрытая структура, лучше туда не вмешиваться.





О том, что батюшка поднимал руку на первую жену, в беседе с журналистом TUT.BY говорил не один человек. А после смерти супруги Елены он женился на другой женщине — Ольге.





Когда Саша написала заявление в милицию и было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 167 УК (Насильственные действия сексуального характера), Ольга выгнала ее из дома.





С прессой женщина больше не общается, ведь у правоохранительных органов появились вопросы к ней самой. И они касаются той скрытой части жизни Бурыкина, о которой рассказала его дочка.





Как уверяет Александра, жена священника не только все знала, но и сама принимала в этом участие. Не так давно Ольгу в рамках уголовного дела задержали силовики, но через три дня отпустили. Прокурор не дал санкцию на заключение ее под стражу.





TUT.BY попросил Следственный комитет прокомментировать, было ли предъявлено обвинение Константину Бурыкину по ч. 3 ст. 167 УК, в каком статусе находится он и его жена.





— Расследование продолжается, — был краток Сергей Кабакович, начальник пресс-службы СК. На остальные вопросы он не ответил.





По данным TUT.BY, Константин Бурыкин до сих пор в статусе подозреваемого. Говорят, священник вместе с женой отказался от общения с психологами и сексологами, а также полиграфа.





Есть слова его уже совершеннолетней дочери и заключение детектора лжи, что она не обманывает.





— Я всю жизнь боялась отца, не могла сказать ему нет в элементарных вещах, например, отрастить волосы или перекрасить их в другой цвет. Все ролики, которые я записывала и за которые мне очень стыдно, это его работа. Он говорил, как улыбаться, писал речи, некоторые кадры записывались с десятого раза, отец даже вел мою страницу во «ВКонтакте»! — признавалась Александра. — В 16 лет у меня появился парень. Узнав об этом, отец до крови избил меня шнуром, а с молодым человеком устроил разборки.