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Не поверите! Скоро в продаже появится белорусский коньяк из белорусского же винограда

18.11.2019 12:52 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Одна из государственных белорусских компаний начала производство коньяка, полностью задействовав местные ресурсы. За границей заказывают только бутылки. Остальные материалы отечественные.

Виноград выращен на юге Беларуси. Продукт настаивается на щепе из белорусского дуба. Бочки производитель пока не использует, так как выпускается коньяк шестимесячной выдержки.

Продукт пока не поступил в продажу, но уже получил высокую оценку экспертов международного конкурса «Залаты келіх», который состоялся на днях в Минске

Как ожидается, коньяк поступит в розницу в феврале 2020 года. Сейчас идут переговоры с сетевой торговлей. Цена на полке может составить от 18 до 20 рублей. По данным Office Life, продукт, вероятнее всего, будет продаваться в сети «Корона».
 
Теги: Минск
 
 
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Одна из государственных белорусских компаний начала производство коньяка, полностью задействовав местные ресурсы. За границей заказывают только бутылки....
 
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