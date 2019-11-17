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Ермошина: Действующих депутатов избрано 30 человек, как и говорил глава государства

18.11.2019 12:34 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В парламент седьмого созыва избраны 21 член партий. Это на 5 человек больше, чем в 2016 году. Об этом Лидия Ермошина рассказала на пресс-конференции по подведению предварительных итогов "выборов" в парламент.

Из тех, кто попал в парламент, один человек представляет Белорусскую аграрную партию, два — Белорусскую патриотическую партию, 11 — Компартию, один — ЛДП, 6 — Республиканскую партию труда и справедливости, передает tut.by

Из "избранных" депутатов 44 женщины и это, по словам Ермошиной, говорит о том, что «мы двигаемся к европейскому гендерному требованию». 

Граждан в возрасте до 30 лет избрано двое. Депутатов Палаты представителей действующего созыва избрано 30 человек, или 27,3%.


— Это то, о чем говорил глава государства, что желательно, если треть парламента будет переходить в новый созыв, — сказала Ермошина.

Напомним, в сентябре Лукашенко заявил, что около 30−35% нынешнего состава Палаты представителей снова должны побороться за депутатский мандат. 

Это, подчеркнул он, поможет сохранить преемственность в белорусском парламенте.
 
 
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В парламент седьмого созыва избраны 21 член партий. Это на 5 человек больше, чем в 2016 году. Об этом Лидия Ермошина рассказала на пресс-конференции по подведению...
 
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