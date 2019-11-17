|
Ждать осталось недолго? Совет ЕС одобрил подписание визового соглашения с Беларусью
Источник материала: Партизан
Совет ЕС утвердил решение о подписании с Беларусью соглашения об упрощении визового режима.
Об этом свидетельствует текст постановления Совета Евросоюза, опубликованный в
«Подписание от имени ЕС Соглашения об упрощении выдачи виз между Европейским союзом и Беларусью с этого момента разрешено, как только будет завершена подготовка его текста. Текст соглашения будет опубликован вместе с официальным решением о его заключении», — говорится в документе.
В нем также указано, что «настоящим председатель Совета уполномочен назначить лицо, уполномоченное подписать соглашение».
Принятие Советом ЕС решения о подписании документа было предпоследним этапом — теперь ожидается только подписание соглашения всеми сторонами.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)