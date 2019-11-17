17 ноября на избирательном участке Лукашенко выдал очередную порцию откровений. В том числе о президентской кампании 2020 года, Конституции и многом другом.





"Да, мы не богаты. Не потому, что Лукашенко плохой. Потому что мы плохо иногда работаем и у нас нет того, что есть в России и других странах. Мы свое богатство с мозоля, как у нас в народе говорят, сами, своими руками создаем. Понимая это, вы должны меня просить", - самоуверенно заявил Александр Лукашенко.





И продолжил свою мысль чуть позже: "Не думайте, что у нас президентская власть - это царствование, как некоторые на улицах кричат: "хопiць", поцарствовал. Они, видимо, так и понимают эту должность".





Последние высказывания Лукашенко прокомментировал "Белорусскому партизану" доктор политических наук Павел Усов.





- "Вы должны меня просить" выдвигаться кандидатом в президенты, заявил Лукашенко на избирательном участке. Лукашенко напрямую увязал суверенитет страны с продолжением своего президентства?





- Он хочет убедить народ, что без него наступит политический коллапс. Это укладывается в привычную формулу: «Ну кто, если не я». В принципе, на эту формулу работает вся государственная пропаганда, которая вбивает людям в голову мысль о том, что Лукашенко – единственное, что обеспечивает населению политическое счастье.





Если в нашем государстве есть люди, которые в это верят, то это говорит лишь о глубокой архаичности нашего общества. Понятно, что никто ни о чем Лукашенко просить не будет. Он сам себя выдвинет и сам себя изберет с молчаливого НЕсогласия граждан.









- Почему Лукашенко собирается проводить президентскую кампанию-2020 летом?





- Лето/ август - крайний срок. Проводить выборы раньше не имеет смысла, как и сокращать срок своего президентства. К тому же, если он собрался менять Конституцию, то лучше это сделать перед выборами. На разработку и введение новых изменений нужно время.





К тому же, лето - это период политической спячки. Социальное напряжение спадает, а зима обещает быть очень тяжелой. Более того, к лету население должно забыть, как его дурят с выборами.





К этому стоит добавить интеграционное давление со стороны России. Проведение выборов в условиях «интеграционной войны» будет нести определенные риски. Лукашенко хотел бы, чтобы выборы президента были незаметными и проведены с наименьшими политическими затратами.





- Вписывается ли в президентскую кампанию-2020 изменения Конституции, которую судьи КС «не собираются ломать»?





- Нужно учитывать, что изменения в Конституцию всегда имели цель либо продлить, либо укрепить власть Лукашенко. Поэтому нынешние изменения будут иметь тот же характер.





Например, речь может идти о продлении срока президентства до 7 лет. Или введении должности супер-президента (следуя примеру Назарбаева) и возможности пожизненно выполнять эту функцию.





К этому может быть добавлен механизм передачи власти, т.е. введен пост вице-президента, который может занять Виктор Лукашенко. В новом варианте может быть все что угодно, кроме расширения и укрепления свободы и демократии.









- Лукашенко ушел ответа на вопрос: сколько сроков планирует президентствовать и сколько раз баллотироваться в президенты. "Господи, я, может, до 2025 года не доживу, не дай Бог. Хочется еще пожить, дети малые, посмотреть, как у них будет". Лукавство?





- Лукашенко будет править до тех пор, пока сможет править, или до тех пор, пока белорусы будут терпеть его правление. Вариантов не много. Конечно, есть еще вопрос "союзной интеграции", но в этом сценарии не будет ни Лукашенко, ни Беларуси.



