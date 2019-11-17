В Рогачевском районе лоб в лоб столкнулись Alfa Romeo и ГАЗ

Источник материала: Tut.by

Водитель легкового автомобиля пострадал при лобовом столкновении с фургоном в Рогачевском районе.





Как сообщили в областной ГАИ, днем 16 ноября водитель Alfa Romeo ехал по трассе Рогачев — Мадора — Кистени. На 5-м километре дороги при обгоне он не учел погодные условия, видимость в направлении движения и врезался во встречный ГАЗ, которым управлял 22-летний водитель.

В результате столкновения водитель легковушки получил различные травмы и был госпитализирован.