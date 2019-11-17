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В Рогачевском районе лоб в лоб столкнулись Alfa Romeo и ГАЗ
Источник материала: Tut.by
Водитель легкового автомобиля пострадал при лобовом столкновении с фургоном в Рогачевском районе.
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В результате столкновения водитель легковушки получил различные травмы и был госпитализирован.
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В результате столкновения водитель легковушки получил различные травмы и был госпитализирован.
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