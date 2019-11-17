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В Рогачевском районе лоб в лоб столкнулись Alfa Romeo и ГАЗ

18.11.2019 13:56 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Водитель легкового автомобиля пострадал при лобовом столкновении с фургоном в Рогачевском районе.


Как сообщили в областной ГАИ, днем 16 ноября водитель Alfa Romeo ехал по трассе Рогачев — Мадора — Кистени. На 5-м километре дороги при обгоне он не учел погодные условия, видимость в направлении движения и врезался во встречный ГАЗ, которым управлял 22-летний водитель.

В результате столкновения водитель легковушки получил различные травмы и был госпитализирован.

 
 
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В результате столкновения водитель легковушки получил различные травмы и был госпитализирован.
 
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