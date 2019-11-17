В Ратомке и Колодищах: на торги выставили участки в престижных поселках под Минском

Источник материала: Tut.by

На аукцион, который пройдет 13 декабря, выставлены 17 участков под строительство частных домов, сообщается на сайте Минского областного центра инвестиций и приватизации. Месторасположение большей части лотов — в престижных поселках под Минском: Ратомке, Колодищах и Колядичах. Описание наделов и стартовые цены — в материале REALTY.TUT.BY.





На декабрьские торги Ждановичский сельсовет предложил пять участков в агрогородке Ратомка, что в шести километрах от МКАД. Площадь наделов — 15 соток, из инженерной инфраструктуры есть только электричество. Начальная цена одна из самых высоких в предстоящих торгах — 50−60 тысяч рублей.



Изображение: скриншот с сайта rlt.by

Колодищанский сельсовет выставил на торги два участка: в агрогородке Колодищи и деревне Глебковичи. Надел в Колодищах площадью 13 соток, с электричеством и газом. Его стартовая цена — 34 тысячи рублей. В Глебковичах участок в 15 соток, со всеми коммуникациями. Начальная цена — 22 тысячи рублей.

С разницей в тысячу рублей, за 23 тысячи, предлагается участок в Гатово. Его площадь — 15 соток, есть все коммуникации.



Изображение: скриншот с сайта rlt.by

Самый дорогой лот предстоящих в декабре торгов — участок в деревне Колядичи, со стартовой ценой в 76 тысяч рублей. Площадь надела — 15 соток, из коммуникаций есть все. Самый бюджетный вариант — 15 соток в деревне Латыговка. Стартовая цена — 3,7 тысячи рублей. Из коммуникаций только электричество. Латыговка относится к Шершунскому сельсовету, расположена в 30 км от МКАД.



Изображение: скриншот с сайта rlt.by

Аукцион состоится 13 декабря 2019 года в 10.00 по адресу: Минск, ул. Чкалова, 5. Прием документов до 9 декабря включительно.



Изображение: скриншот с сайта rlt.by