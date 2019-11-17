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Около 12 тыс. призывников должны отправиться в армию до 29 ноября

18.11.2019 14:05 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Около 12 тыс. призывников должны отправиться в армию до 29 ноября
Фото из открытых источников

На укомплектование Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований Беларуси планируется направить около 12 тыс. человек. Об этом сегодня сообщил журналистам начальник главного организационно-мобилизационного управления - заместитель начальника Генштаба Вооруженных Сил Александр Шкиренко, передает БЕЛТА.

"Осенью этого года подлежали вызову на призывные комиссии около 70 тыс. граждан. Сейчас в республике завершается медицинское освидетельствование призывников, комиссиями районов принято в отношении граждан уже более 52 тыс. решений, в соответствии с которыми более чем 23 тыс. призывников предоставлена отсрочка от призыва. Несмотря на изменение законодательства, большая часть отсрочек - около 84% - предоставлена для продолжения образования", - сказал Александр Шкиренко. При этом 21 человеку решениями призывных комиссий срочная служба заменена на альтернативную.

Сейчас призыв вступает в свою основную фазу. "Сегодня начинается отправка призванных в воинские части. В этот день планируется отправить из областных и Минского городского сборных пунктов около 1,5 тыс. человек. Они пополнят ряды сил специальных операций ВС, Минской военной комендатуры, а также учебных воинских частей. В соответствии с потребностью на комплектование Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований до 29 ноября планируется направить около 12 тыс. призывников", - проинформировал Александр Шкиренко. Кроме того, для службы в резерве планируется направить 200 человек.

Присягу прибывшее пополнение будет принимать 14 декабря.

По словам генерал-майора, увольнение из армии проходит в соответствии с законодательством, в плановые сроки. Оно будет завершено до конца ноября.

Призыв на срочную службу, службу в резерве в августе-ноябре осуществляется в соответствии с указом №274 от 22 июля 2019 года.

 
 
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Фото из открытых источников На укомплектование Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований Беларуси...
 
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