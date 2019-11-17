"Белавиа" вводит безбагажные тарифы

Источник материала: Аргументы и факты

"Количество мест и стоимость авиабилетов в различных тарифных брендах будет варьироваться в зависимости от вместимости воздушного судна, количества пассажиров на рейсе и других факторов. Разница между стоимостью безбагажного перелета и минимальной стоимостью билета с багажом по маршруту "туда-обратно" будет составлять до 65 евро в зависимости от направления", - рассказали в пресс-службе.

Так, например, минимальная стоимость билета "туда-обратно" без багажа в Калининград будет начинаться от 85 евро (ранее и сейчас с багажом от 115 евро), из Минска в Прагу стоимость перевозки "туда-обратно" без багажа будет начинаться от 166 евро (минимальная цена ранее с багажом - от 204 евро, сейчас - 191 евро), из Минска в Киев авиабилет "туда-обратно" без багажа - от 109 евро (минимальная цена ранее с багажом - 134 евро, сейчас - 139 евро).

Все тарифы авиакомпании разделены на пять групп: "Промо", "Лайт", "Смарт", "Флекс" и "Бизнес".

В тарифных брендах "Промо" и "Лайт" будут предлагаться самые доступные по стоимости авиабилеты. Оба бренда дают возможность бесплатно перевезти только ручную кладь весом не более 10 кг. При необходимости покупки багажа стоимость провоза одного чемодана снижена с 50 до 25 евро для вышеуказанных брендов.

В тарифы группы "Смарт" уже включен бесплатный провоз не только одного места ручной клади весом до 10 кг, но и зарегистрированного багажа весом до 23 кг. Тарифы "Смарт" также предполагают возможность бесплатного предварительного выбора отдельных категорий мест на борту самолета.

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Условия тарифа "Флекс" предполагают кроме бесплатного провоза ручной клади бесплатный провоз одного места багажа весом до 32 кг. Услуги предварительного выбора места в салоне, а также изменения даты вылета и возврата билета предоставляются бесплатно.

Тариф "Бизнес" включает в себя бесплатный провоз двух мест ручной клади весом не более 10 кг каждое и двух мест зарегистрированного багажа весом до 32 кг каждое, бесплатный предварительный выбор места на борту и возможность изменения и возврата билета до и после вылета. Кроме того, авиакомпания предлагает приоритетную посадку, обслуживание в бизнес-зале и отдельную стойку регистрации.

Спортивное снаряжение перевозится без дополнительной оплаты согласно действующим правилам авиакомпании по тарифам групп "Смарт", "Флекс" и "Бизнес".

Новые правила тарифов распространяются на авиабилеты, приобретенные с 18 ноября. К авиабилетам, оформленным ранее, применяются правила, действовавшие на момент покупки авиабилета. В то же время новые правила по размерам каждого места ручной клади с 18 ноября будут применяться ко всем авиабилетам.

"В течение непродолжительного периода тестирования авиакомпания будет внимательно следить за оперативным устранением возможных ошибок, с учетом полученного опыта вносить дополнения и изменения в работу новой концепции", - отметили в пресс-службе.

В авиакомпании обратили внимание, что по безбагажным тарифам ручную кладь нельзя будет сдавать в багаж. В связи с этим необходимо заранее ознакомиться с правилами провоза ручной клади, которые сохраняются, как и прежде: запрещен провоз всех острых, режущих и колющих предметов, взрывчатых веществ, сжатых и сжиженных газов. В ручной клади разрешается провозить жидкости общим объемом 1 л в упаковках не более 100 мл.