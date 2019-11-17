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Прогноз по валютам: как изменятся курсы доллара и евро

18.11.2019 14:05 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Прогноз по валютам: как изменятся курсы доллара и евро
фото: Myfin.by

Прогноз по валютам: как изменятся курсы доллара и евро– Прошедшая неделя отличалась достаточно скромной волатильностью как на внешних валютных рынках, так и на белорусском.

Пара евро/доллар за прошлую неделю снизилась с 1,1080 до 1,1050, или на 0,2%.

 
 
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