|
Прогноз по валютам: как изменятся курсы доллара и евро
Источник материала: Myfin
– Прошедшая неделя отличалась достаточно скромной волатильностью как на внешних валютных рынках, так и на белорусском.
Пара евро/доллар за прошлую неделю снизилась с 1,1080 до 1,1050, или на 0,2%.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский рубль на прошлой неделе продолжил укрепляться к валютной корзине. Как поведут себя иностранные валюты во второй половине ноября?
|
Свежие газеты
Архив (Разное)