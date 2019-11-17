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Лукашенко угрожает не подписать дорожную карту интеграции, если не решатся вопросы в экономике

18.11.2019 12:50 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Лукашенко угрожает не подписать дорожную карту интеграции, если не решатся вопросы в экономике
фото: Myfin.by
«Ни один документ мною не будет подписан, если он будет противоречить конституции и фундаментальным принципам… – независимости и суверенитету», – заявил Александр Лукашенко 17 ноября в Минске журналистам, отвечая на вопрос о подписании программы по углублению интеграции с Россией и дорожных карт, сообщает ПРАЙМ.

Президент Беларуси отметил, что «если не будут решены принципиальные вопросы в экономике, то никакие (отраслевые) дорожные карты не будут подписаны».

 
Теги: Минск
 
 
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Беларусь не подпишет дорожные карты по интеграции с Российской Федерацией, если не будут решены принципиальные вопросы в экономике
 
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