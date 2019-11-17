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Беларусь надеется на снижение цены российского газа в 2020 году

18.11.2019 12:12 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Беларусь надеется на снижение цены российского газа в 2020 году
фото: pixabay.com
«Главами государств было обозначено, какая должна быть стратегия - равные цены в течение двух лет. На предстоящий год мы рассчитываем на подвижку в сторону снижения цены, о чем и ведем переговоры. Мы свои предложения внесли», - сказал Игорь Ляшенко, передает БЕЛТА.

Пока подтверждения о снижении цены в 2020 году нет, сообщил зампремьера.

 
 
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Пока подтверждения о снижении цены в 2020 году нет, сообщил зампремьера
 
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