Беларусь надеется на снижение цены российского газа в 2020 году

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«Главами государств было обозначено, какая должна быть стратегия - равные цены в течение двух лет. На предстоящий год мы рассчитываем на подвижку в сторону снижения цены, о чем и ведем переговоры. Мы свои предложения внесли», - сказал Игорь Ляшенко, передает БЕЛТА .

Пока подтверждения о снижении цены в 2020 году нет, сообщил зампремьера.