Совет ЕС утвердил подписание визового соглашения с Беларусью

Источник материала: Ежедневник



фото: og.ru

После вступления соглашения в силу белорусы смогут оформлять шенгенские визы за 35 евро. Однако дата подписания соглашения все еще неизвестна.

Постановление опубликовано в официальном журнале Европейского союза 18 ноября. Утверждено оно было 14 ноября.

«Целью Соглашения является облегчение на основе взаимности выдачи виз для предполагаемого пребывания не более 90 дней в течение любого 180-дневного срока гражданам Союза и Беларуси», - говорится в тексте документа. Указывается, что подписание от имени ЕС Соглашения об упрощении выдачи виз между Европейским союзом и Беларусью разрешено, как только будет завершена подготовка его текста. Также в документе говорится о том, что глава Совета ЕС должен назначить лицо, уполномоченное подписать соглашение.

Таким образом, сделан очередной шаг на пути к упрощению визового режима между Беларусь и ЕС. Однако впереди еще ряд процедур - собственно, подписание соглашений об упрощении визового режима и реадмиссии, получение согласия Европарламента на их заключение, решение Совета ЕС об их заключении.

После вступления в силу соглашения об упрощении визового режима визовый сбор будет автоматически снижен до 35 евро для всех граждан Беларуси.