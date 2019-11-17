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Совет ЕС утвердил подписание визового соглашения с Беларусью
18.11.2019 13:56 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: og.ru
После вступления соглашения в силу белорусы смогут оформлять шенгенские визы за 35 евро. Однако дата подписания соглашения все еще неизвестна.
Постановление опубликовано в официальном журнале Европейского союза 18 ноября. Утверждено оно было 14 ноября.
«Целью Соглашения является облегчение на основе взаимности выдачи виз для предполагаемого пребывания не более 90 дней в течение любого 180-дневного срока гражданам Союза и Беларуси», - говорится в тексте документа. Указывается, что подписание от имени ЕС Соглашения об упрощении выдачи виз между Европейским союзом и Беларусью разрешено, как только будет завершена подготовка его текста. Также в документе говорится о том, что глава Совета ЕС должен назначить лицо, уполномоченное подписать соглашение.
Таким образом, сделан очередной шаг на пути к упрощению визового режима между Беларусь и ЕС. Однако впереди еще ряд процедур - собственно, подписание соглашений об упрощении визового режима и реадмиссии, получение согласия Европарламента на их заключение, решение Совета ЕС об их заключении.
После вступления в силу соглашения об упрощении визового режима визовый сбор будет автоматически снижен до 35 евро для всех граждан Беларуси.
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После вступления соглашения в силу белорусы смогут оформлять шенгенские визы за 35 евро. Однако дата подписания соглашения все еще неизвестна.
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