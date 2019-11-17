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Станюта празднует ДР во Львове, Домрачева кайфует от Норвегии. Лучшее из Instagram

18.11.2019 14:12 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Как проводят время примы нашего спорта и что слышно у Роналду, Овечкина и других топов — в подборке SPORT.TUT.BY.

Мелитина Станюта отпраздновала 26-й день рождения в украинском Львове и объявила традицию на будущее: каждый год взрослеть в новом городе.

А это украинская гимнастка «в отставке». Анна Ризатдинова на протяжении карьеры была одной из главных соперниц нашей Станюты. На Играх в Рио украинка выиграла бронзу и с чувством выполненного долга ушла из спорта. Теперь у нее другая, но не менее насыщенная жизнь. Ризатдинова участвует в «Танцах со звездами» и примеряет такие вот жаркие образы:

А Дарья Домрачева вместе со своими подопечными — женской командой Китая — уже тренируется в Шушене. «Какой снег! Какие трассы! Шушен в форме как всегда! Самое то для прекрасного лыжного тура! Норвегия — лучшее место для настоящих любителей снега и лыж», — написала Герой Беларуси.

А вы бы хотели видеть такие ноябрьские пейзажи за окном?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Darya Domracheva (@dadofun) 17 Ноя 2019 в 6:14 PST

Или вот такие? Все та же страна викингов, а позирует на фоне девушка норвежского чемпиона Тарьея Бё.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от gitasimonsen (@gitasimonsen) 17 Ноя 2019 в 8:54 PST

Что слышно у топов мирового футбола?

Криштиану Роналду не без труда отобрался со сборной Португалии на Евро-2020. А еще на прошлой неделе отпраздновал день рождения дочки. Смотрите, как выглядит костюмированная вечеринка, когда тебе два.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano) 12 Ноя 2019 в 11:09 PST

Очередную путевку на Евро завоевала и наша соседка — сборная Польши. Вот ее звездный капитан Роберт Левандовски, который очень рад новостям.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Robert Lewandowski (@_rl9) 11 Ноя 2019 в 3:32 PST

Ловите совет от самого высокооплачиваемого хоккеиста СНГ в НХЛ. Артемий Панарин уверяет: «Хочешь везде успевать — езжай на метро». Интересно, как часто сам нападающий пользуется подземным транспортом Нью-Йорка?

Еще одна звезда НХЛ с российским паспортом — Александр Овечкин — поздравил с днем рождения свою супругу Анастасию, дочку известной актрисы Веры Глаголевой. Анастасия младше Ови на восемь лет и у пары уже есть сын Сергей.

Очередная красотка в нашей подборке. Фигуристка Алина Загитова на днях стала «Спортсменкой года» по версии журнала Glamour. Как вам ее образ?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Alina Zagitova (@azagitova) 13 Ноя 2019 в 7:00 PST

И немного ярких красок от главного модника белфутбола Артема Милевского. Только посмотрите, какую пару обуви презентовали Миле? Кажется, на этих кедах уместилась вся карьера футболиста: тут и «Динамо-Брест», и красная разбитая Ferrari, и сотни долларов, которые Артем умеет и любит тратить на жизнь в удовольствие.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от timi1010 (@timi1010) 12 Ноя 2019 в 4:01 PST

 
Теги: Брест
 
 
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Как проводят время примы нашего спорта и что слышно у Роналду, Овечкина и других топов - в подборке SPORT.TUT.BY.
 
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