Станюта празднует ДР во Львове, Домрачева кайфует от Норвегии. Лучшее из Instagram

Источник материала: Tut.by

Как проводят время примы нашего спорта и что слышно у Роналду, Овечкина и других топов — в подборке SPORT.TUT.BY.

Мелитина Станюта отпраздновала 26-й день рождения в украинском Львове и объявила традицию на будущее: каждый год взрослеть в новом городе.

А это украинская гимнастка «в отставке». Анна Ризатдинова на протяжении карьеры была одной из главных соперниц нашей Станюты. На Играх в Рио украинка выиграла бронзу и с чувством выполненного долга ушла из спорта. Теперь у нее другая, но не менее насыщенная жизнь. Ризатдинова участвует в «Танцах со звездами» и примеряет такие вот жаркие образы:

А Дарья Домрачева вместе со своими подопечными — женской командой Китая — уже тренируется в Шушене. «Какой снег! Какие трассы! Шушен в форме как всегда! Самое то для прекрасного лыжного тура! Норвегия — лучшее место для настоящих любителей снега и лыж», — написала Герой Беларуси.

А вы бы хотели видеть такие ноябрьские пейзажи за окном?

Или вот такие? Все та же страна викингов, а позирует на фоне девушка норвежского чемпиона Тарьея Бё.

Что слышно у топов мирового футбола?

Криштиану Роналду не без труда отобрался со сборной Португалии на Евро-2020. А еще на прошлой неделе отпраздновал день рождения дочки. Смотрите, как выглядит костюмированная вечеринка, когда тебе два.

Очередную путевку на Евро завоевала и наша соседка — сборная Польши. Вот ее звездный капитан Роберт Левандовски, который очень рад новостям.

Ловите совет от самого высокооплачиваемого хоккеиста СНГ в НХЛ. Артемий Панарин уверяет: «Хочешь везде успевать — езжай на метро». Интересно, как часто сам нападающий пользуется подземным транспортом Нью-Йорка?

Еще одна звезда НХЛ с российским паспортом — Александр Овечкин — поздравил с днем рождения свою супругу Анастасию, дочку известной актрисы Веры Глаголевой. Анастасия младше Ови на восемь лет и у пары уже есть сын Сергей.

Очередная красотка в нашей подборке. Фигуристка Алина Загитова на днях стала «Спортсменкой года» по версии журнала Glamour. Как вам ее образ?

И немного ярких красок от главного модника белфутбола Артема Милевского. Только посмотрите, какую пару обуви презентовали Миле? Кажется, на этих кедах уместилась вся карьера футболиста: тут и «Динамо-Брест», и красная разбитая Ferrari, и сотни долларов, которые Артем умеет и любит тратить на жизнь в удовольствие.