В США выставили на продажу бункер для ядерной ракеты

Источник материала: Tut.by

В США на продажу выставили крайне необычный объект: бункер с пусковой ракетной шахтой. Он расположен в пустыне штата Аризона и изначально предназначен для того, чтобы запускать баллистические ракеты «Титан-2» с ядерными боеголовками.



Фото: wikipedia.org

«Титан-2» — самая большая МБР США и последняя жидкотопливная ракета этой страны. Она стала первой ракетой, размещавшейся в шахте. Всего в Штатах было 63 «Титана» в бункерах, один из которых сейчас выставлен на продажу. Выложить за оригинальный памятник архитектуры предстоит всего 395 тысяч долларов.

За эти деньги счастливый покупатель получит порядка 12 акров земли (около 5 гектаров) с забором из колючей проволоки. Общая жилплощадь, на которой раньше проживал расчет из трех человек, составляет несколько сотен квадратных метров. Ракеты в бункере нет — их сняли с вооружения больше 30 лет назад.