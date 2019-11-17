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В США выставили на продажу бункер для ядерной ракеты

18.11.2019 14:11 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В США на продажу выставили крайне необычный объект: бункер с пусковой ракетной шахтой. Он расположен в пустыне штата Аризона и изначально предназначен для того, чтобы запускать баллистические ракеты «Титан-2» с ядерными боеголовками.


Фото: wikipedia.org

«Титан-2» — самая большая МБР США и последняя жидкотопливная ракета этой страны. Она стала первой ракетой, размещавшейся в шахте. Всего в Штатах было 63 «Титана» в бункерах, один из которых сейчас выставлен на продажу. Выложить за оригинальный памятник архитектуры предстоит всего 395 тысяч долларов.

За эти деньги счастливый покупатель получит порядка 12 акров земли (около 5 гектаров) с забором из колючей проволоки. Общая жилплощадь, на которой раньше проживал расчет из трех человек, составляет несколько сотен квадратных метров. Ракеты в бункере нет — их сняли с вооружения больше 30 лет назад.

 
 
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Стать обладателем необычной недвижимости можно за 395 тысяч долларов.
 
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