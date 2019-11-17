|
В США выставили на продажу бункер для ядерной ракеты
Источник материала: Tut.by
В США на продажу
«Титан-2» — самая большая МБР США и последняя жидкотопливная ракета этой страны. Она стала первой ракетой, размещавшейся в шахте. Всего в Штатах было 63 «Титана» в бункерах, один из которых сейчас выставлен на продажу. Выложить за оригинальный памятник архитектуры предстоит всего 395 тысяч долларов.
За эти деньги счастливый покупатель получит порядка 12 акров земли (около 5 гектаров) с забором из колючей проволоки. Общая жилплощадь, на которой раньше проживал расчет из трех человек, составляет несколько сотен квадратных метров. Ракеты в бункере нет — их сняли с вооружения больше 30 лет назад.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Стать обладателем необычной недвижимости можно за 395 тысяч долларов.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)