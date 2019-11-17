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Танцовщица из Питера бросила Джонни Деппа

18.11.2019 14:09 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

24-летняя танцовщица Полина Глен решила поставить точку в отношениях с 56-летней голливудской звездой. И тому есть причины, пишет life со ссылкой на Daily Mail.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Johnny Depp (@johnnydeppofficial) 4 Июн 2019 в 9:59 PDT

Отмечается, что девушка устала от постоянного внимания окружающих и не могла больше выносить выяснения отношений между Деппом и его бывшей супругой Эмбер Хёрд. Танцовщица из Санкт-Петербурга просто сбежала обратно на родину.

«Его [Джонни Деппа] уровень известности и непрекращающаяся битва с Эмбер слишком давили на нее. Джонни был сосредоточен на своей вражде, и Полина подумала, что сейчас не самое подходящее время развивать их отношения», — сообщают источники издания.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от POLINA GLEN (@polinaglen) 17 Окт 2019 в 11:21 PDT

До этого Полину часто обвиняли в корыстных мотивах. Многие считали, что девушка встречается с актером ради денег и связей. При этом источники в окружении пары отмечали, что Глен всегда вела себя очень тихо и скромно. Девушка жила в голливудском особняке артиста, влюбленные даже задумывались о свадьбе, а Джонни очень хотел познакомиться с родителями Полины. Теперь этого, по-видимому, не будет.

Об отношениях танцовщицы гоу-гоу и голливудского актера стало известно в апреле. Джонни и Полина познакомились на вечеринке в Лос-Анджелесе в 2017 году.

 
Теги: знакомства
 
 
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