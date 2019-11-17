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В России разрабатывают сервис для оценки состояния двигателя автомобиля по звуку
Источник материала: Tut.by
Сервис «Автошазам», позволяющий оценить состояние двигателя автомобиля по его звуку, появится в России в 2021 году. Он будет доступен через мобильное приложение. Об этом сообщил
«Всем знакомо приложение Shazam, которое умеет определять исполнителя и название песни онлайн. У нас появилась идея использовать технологию искусственного интеллекта для определения возраста автомобиля и пробега — „Автошазам“. Созданием разработки занимается НП „ГЛОНАСС“. Мы выделяем финансирование и планируем вывод проекта на рынок в рамках платформы „Автодата“ в 2021 году», — сообщил собеседник агентства.
Предполагается, что с помощью нового сервиса водитель сможет записывать звук работающего двигателя, после чего полученные данные будут направляться в систему.
«Специально обученный алгоритм искусственного интеллекта определяет данные двигателя и автомобиля (возраст и пробег). Параллельно информация по номеру телефона и автомобилю ищется во всех социальных сетях, мессенджерах и интернете. На основе полученных данных система выдает результат и, в случае необходимости, рекомендует или сразу записывает пользователя на ремонт», — пояснил Федосеев.
«Данные звука будут достоверны априори, если мы подключим к их модерации автопроизводителей. А мы это сделаем», — отметил он.
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Специально обученный алгоритм искусственного интеллекта должен будет определить возраст и пробег автомобиля.
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