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В России разрабатывают сервис для оценки состояния двигателя автомобиля по звуку

18.11.2019 14:06 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сервис «Автошазам», позволяющий оценить состояние двигателя автомобиля по его звуку, появится в России в 2021 году. Он будет доступен через мобильное приложение. Об этом сообщил ТАСС официальный представитель НТИ «Автонет», пресс-секретарь НП «Глонасс» Ярослав Федосеев.


Фото: Life-Of-Pix / pixabay.com

«Всем знакомо приложение Shazam, которое умеет определять исполнителя и название песни онлайн. У нас появилась идея использовать технологию искусственного интеллекта для определения возраста автомобиля и пробега — „Автошазам“. Созданием разработки занимается НП „ГЛОНАСС“. Мы выделяем финансирование и планируем вывод проекта на рынок в рамках платформы „Автодата“ в 2021 году», — сообщил собеседник агентства.

Предполагается, что с помощью нового сервиса водитель сможет записывать звук работающего двигателя, после чего полученные данные будут направляться в систему.

«Специально обученный алгоритм искусственного интеллекта определяет данные двигателя и автомобиля (возраст и пробег). Параллельно информация по номеру телефона и автомобилю ищется во всех социальных сетях, мессенджерах и интернете. На основе полученных данных система выдает результат и, в случае необходимости, рекомендует или сразу записывает пользователя на ремонт», — пояснил Федосеев.

«Данные звука будут достоверны априори, если мы подключим к их модерации автопроизводителей. А мы это сделаем», — отметил он.

 
 
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Специально обученный алгоритм искусственного интеллекта должен будет определить возраст и пробег автомобиля.
 
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