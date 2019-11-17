Подведены итоги голосования

Источник материала: Пинский Вестник

Подведены предварительные итоги голосования по выборам депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва:

По Пинскому городскому избирательному округу № 14:

Явка избирателей – 46 526 человек (75,97 % включенных в списки).

1. За кандидата в депутаты Омельянюка Алескандра Павловича свои голоса отдали 31 458 избирателей (67,6 %).

2. За кандидата в депутаты Бернгардт Ирину Ивановну свои голоса отдали 4 333 избирателя (9,3 %).

3. За кандидата в депутаты Ососкова Александра Игоревича свои голоса отдали 2 864 избирателя (6,2 %).

4. За кандидата в депутаты Кудренка Дмитрия Александровича свои голоса отдали 2 442 избирателя (5,2 %).

5. Против всех кандидатов проголосовало 4 748 избирателей (10,2 %).





По Пинскому сельскому избирательному округу № 15:

Явка избирателей – 56 411 человек (87,4 % включенных в списки).

1. За кандидата в депутаты Бегебу Валентину Константиновну свои голоса отдали более 45 620 избирателей (80,9 %).

2. За кандидата в депутаты Ковальца Анатолия Владимировича свои голоса отдали 3 733 избирателя (6,6 %).

3. За кандидата в депутаты Мороза Дмитрия Владимировича свои голоса отдали 3 644 избирателя (6,5 %).

4. Против всех кандидатов проголосовало 2 844 избирателя (5 %).

Таким образом, Пинщину в Палате представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва будут представлять Омельянюк Александр Павлович и Бегеба Валентина Константиновна.





Пинский горисполком