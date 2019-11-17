Чтобы было молоко

Источник материала: Кобринский вестник

Успешным в отрасли животноводства выдался год для ОАО «Киселевцы»: хозяйство существенно улучшило показатели по надоям. Как этого удалось достичь, рассказал директор ОАО «Киселевцы» Николай Трофимук.





– В начале года главный зоотехник Эдуард Яковчиц обратился за помощью к специалистам, которые с научной точки зрения объяснили, где мы теряем. Дали рекомендации по составлению рациона для дойных коров, их содержанию и лечению. По их совету мы закупили специальные витаминные добавки для коров и приобрели новый кормораздатчик, который производит качественное смешивание кормов. Первые результаты мы заметили уже через месяц. В итоге за год валовой удой увеличился на 135%. Товарность молока сейчас составляет 90%, более 70% продаём сортом «экстра», что в 1,5 раза больше, чем в прошлом году. Удой от каждой коровы, а дойного стада у нас 900 голов, увеличился в среднем на 650 литров.







За этими показателями – результат работы каждого специалиста хозяйства, ведь высокие удои зависят от многих факторов, в том числе от условий содержания скота и его здоровья. Сейчас в ОАО «Киселевцы» 2 фермы на беспривязном содержании коров и 1 на привязном. Свою эффективность доказало и летне-пастбищное содержание молочного стада с использованием передвижной доильной установки УДС-3Б. Планируется, что, когда 150 буренок фермы привязного содержания отправятся на пастбище, помещение будет реконструировано. Также в планах в следующем году построить здание для содержания молодняка.

Ксения АЛИЗАР.