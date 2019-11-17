Игорь МАСЬКО: «В сельском хозяйстве мелочей не бывает!»

Источник материала: Кобринский вестник

Если хозяйство прирастает по ряду ключевых показателей, значит, здесь выбрана верная стратегия развития. Именно такая ситуация наблюдается в ОАО «Стригово», которое за 9 месяцев значительно увеличило в сравнении с 2018 годом свои результаты.

Так, в уходящем году в хозяйстве при выращивании сахарной свеклы на 100 гектарах из 350 впервые была успешно апробирована технология «КОНВИЗО® СМАРТ». Как отмечает директор ОАО «Стригово» Игорь Масько, суть её заключается в применении семян, устойчивым к глифосатам сплошного действия, что позволяет делать всего 2 химических прополки за весь цикл. По предварительным данным, урожай по новой технологии составил около 750 ц/га – овчинка определённо стоит выделки. В следующем году на «КОНВИЗО® СМАРТ» планируется перевести всю сахарную свеклу. Существенное развитие отмечается и в молочной отрасли, которая сегодня насчитывает 4174 головы крупного рогатого скота, в том числе 1450 коров.





– За 10 месяцев текущего года в нашем хозяйстве произведено 6793 т молока, что на 1440 т больше, чем за аналогичный период 2018 года, удой на корову вырос с 3692 до 4685 кг, – рассказывает заместитель директора ОАО «Стригово» Дмитрий Мисюк. – Сегодня у нас отмечается достаточно высокая плотность скота по отношению к площади ферм. В следующем году планируем начать проектирование нового молочнотоварного комплекса на 770 голов, что поможет решить проблему и вывести производство молока на новый уровень. Если сегодня в день мы продаём около 24 т молока, то в планах – поднять этот показатель до 35-40, а в дальнейшей перспективе – до 50 т.

Огромное внимание уделяется качеству травянистых кормов, за которое в хозяйстве отвечает заместитель директора Евгений Гурский. Все корма исследуются в лабораториях – это позволяет подтвердить безопасность, определить состав и грамотно составить рацион. В рукава заготовлено более 2,5 тыс. т свекловичного жома, добавление которого также внесёт вклад в качество молока. Как результат – из МТК «Стригово» 100% молока идёт сортом «экстра», прирастает данный показатель и на комплексах «Тевли» и «Мацы».

Ведётся большая работа по увеличению продуктивности дойного стада. Высокопрофессиональный коллектив позволяет добиться эффективности при первом осеменении до 72-75%, работает врач-гинеколог и звено по воспроизводству, налажено сотрудничество с аналогичным подразделением ОАО «Кобринский маслодельно-сыродельный завод» и Кобринской райветстанцией.







Качественный и количественный рост – результат скрупулёзной работы над этими и многими другими факторами, помноженной на профессионализм коллектива. Ведь в сельском хозяйстве, как справедливо отметил директор хозяйства Игорь Масько, мелочей не бывает.

Дмитрий БЕЛОВ,

Фото Дмитрий БЕЛОВ:

– текущее исследование молока на качественные показатели проводят лаборант Алеся Ясинская (слева) и оператор ЭВМ системы контроля стада Галина Казан;

(слева направо): операторы машинного доения Татьяна Паткина и Татьяна Дричиц, помощник заведующего МТК «Мацы» Мария Денисюк, во время дневной дойки