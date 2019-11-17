Радеют душой за землю

Источник материала: Кобринский вестник

Год на год не приходится, – подводя итоги сельскохозяйственных работ за десять месяцев 2019 года, замечает директор ОАО «Агро-Кобринское» Сергей Селивестров. – И хоть влияние внешних факторов на общие показатели списывать со счетов нельзя, на природу мы не уповаем. Человеческий труд и профессионализм работников всегда будут стоять во главе достигнутых результатов. – А этот год для наших аграриев выдался неплохим. Удалось добиться лучших результатов по сравнению с прошлым годом по многим показателям.





Так, главным успехом, безусловно, является тот факт, что хозяйство стало первым в области по урожайности зерновых. Под зерновые культуры здесь отдано 570 га из 2304 га всех сельскохозяйственных угодий. Показатель 71,1 ц/га против прошлогодних 52,6 ц/га более чем достойный результат труда. Госзаказ на поставку пшеницы выполнен в полном объёме.

Урожайность рапса тоже порадовала – 32,0 ц/га против прошлогодних 24,1 ц/га, так же как и сахарной свёклы -749 ц/га. В прошлом году эта цифра составила 610 ц/га, как и кукурузы -150 ц/га (136 ц/га).

– Помимо человека, преданного своей земле, не менее важную роль в достижении хороших результатов играет соблюдение технологий по выращиванию сельскохозяйственных культур: качественная обработка почвы, внесение минеральных и органических удобрений, выбор оптимального срока сева, своевременный уход за растениями – борьба с вредителями, сорняками, болезнями. Конечно, и использование сельскохозяйственной техники, – дополняет слова руководителя главный агроном Иван Гусак.

Сбалансированный рацион, с акцентом на сочные витаминные корма, профессиональная селекционная работа, ежедневный труд всех, кто задействован на трех молочнотоварных фермах хозяйства, на которых содержится 650 голов дойного стада, позволили добиться положительных результатов и в животноводстве. Так, удой на одну корову за 10 месяцев 2019 года составил 6716 литров молока, что на 1434 литра больше, чем за аналогичный период прошлого года. Валовое производство молока увеличилось на 1070 т и составило 4815 т. Продано молока по госзаказу 4850 т, что на 1215 т больше, чем в прошлом году.







Не только удержать хорошие показатели в следующем году, но сделать всё, чтобы добиться большего – эти задачи вполне под силу коллективу, радеющему за общее дело.

Елена БАКУН.