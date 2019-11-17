23 ноября 2019 года «прямую телефонную линию» проведет заместитель председателя райисполкома
Сергей Витальевич Сороков
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«Прямую телефонную линию» проведет заместитель председателя райисполкома
18.11.2019 12:35 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)
Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)
23 ноября 2019 года «прямую телефонную линию» проведет заместитель председателя райисполкома
Сергей Витальевич Сороков
(Visited 3 times, 3 visits today)
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23 ноября 2019 года «прямую телефонную линию» проведет заместитель председателя райисполкома Сергей Витальевич Сороков
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