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ЦИК Беларуси обнародовал фамилии депутатов Палаты представителей

18.11.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси накануне прошли выборы в Палату представителей Национального собрания. Избиратели активно голосовали. В итоге явка составила почти 78 %. О  результатах – корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Баранова.

Центризбирком обнародовал фамилии депутатов. Среди известных имен – экс-министр информации Лилия Ананич, заместитель главы администрации президента Валерий Мицкевич, бывший посол Беларуси в Турции Андрей Савиных, а еще обладательница титула «Мисс Беларусь – 2018» Мария Василевич. На итоговой пресс-конференции глава Центризбиркома Лидия Ермошина отметила, что в составе нового парламента около 20% депутатов представляют политические партии, а еще 40% народных избранников нового созыва – женщины.

«Мы приросли. 40 – это, наверное, самый высокий показатель за все время. Я поздравляю. Тем более, женщины достойнейшие. И умные, и красивые, и знаменитые. Я надеюсь, что это улучшит и имидж парламента, и его работу», – сказала Ермошина.

Свою предварительную оценку уже дали международные наблюдатели, а их было свыше тысячи. Это, кстати, рекордно количество за последние десять лет. Миссия стран Содружества была самой многочисленной. Глава миссии Сергей Лебедев отметил высокий уровень организации. По его словам, были учтены недочеты предыдущих выборов, а условия для волеизъявления граждан были свободными. Если говорить о нарушениях, то без них не обошлось. Но наблюдатели отметили, что они были единичными и не повлияли на итоги голосования.

«На всех участках были информационные материалы и по порядку голосования, биографии кандидатов в депутаты. Это мы тоже относим к плюсу нынешней избирательной кампании. И, конечно, плюс избирательной кампании в том, что были выдвинуты больше кандидатов в депутаты, чем в ходе предыдущих компаний. Тем самым выросла конкурентность, и появилась больше альтернатива для выбора избирателей», – заявил Лебедев.

«В Беларуси все прошло более чем спокойно. Я думаю, весь электорат должен остаться удовлетворен результатами проведения данной компании», – отметил генеральный секретарь Межпарламентской ассамблеи СНГ Дмитрий Кобицкий.

В этом году борьба за депутатское кресло в Овальном зале была серьезной – сразу пять человек на место. На свою первую сессию народные избранники седьмого созыва соберутся уже скоро – 6 декабря.

Главные функции Палаты представителей – принятие законопроектов, назначение выборов президента, а также согласования кандидатуры на пост премьер-министра.



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В этом году борьба за депутатское кресло в Овальном зале была серьезной – сразу пять человек на место.
 
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