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ЦИК Беларуси обнародовал фамилии депутатов Палаты представителей
18.11.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси накануне прошли выборы в Палату представителей Национального собрания. Избиратели активно голосовали. В итоге явка составила почти 78 %. О результатах – корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Баранова.
Свою предварительную оценку уже дали международные наблюдатели, а их было свыше тысячи. Это, кстати, рекордно количество за последние десять лет. Миссия стран Содружества была самой многочисленной. Глава миссии Сергей Лебедев отметил высокий уровень организации. По его словам, были учтены недочеты предыдущих выборов, а условия для волеизъявления граждан были свободными. Если говорить о нарушениях, то без них не обошлось. Но наблюдатели отметили, что они были единичными и не повлияли на итоги голосования.
«В Беларуси все прошло более чем спокойно. Я думаю, весь электорат должен остаться удовлетворен результатами проведения данной компании», – отметил генеральный секретарь Межпарламентской ассамблеи СНГ Дмитрий Кобицкий.
В этом году борьба за депутатское кресло в Овальном зале была серьезной – сразу пять человек на место. На свою первую сессию народные избранники седьмого созыва соберутся уже скоро – 6 декабря.
Главные функции Палаты представителей – принятие законопроектов, назначение выборов президента, а также согласования кандидатуры на пост премьер-министра.
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В этом году борьба за депутатское кресло в Овальном зале была серьезной – сразу пять человек на место.
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