﻿ Налоговая: последствия просроченной задолженности перед поставщиками . 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Налоговая: последствия просроченной задолженности перед поставщиками

18.11.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Новости Дзержинска

В ходе проведения налоговыми органами проверок субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих розничную торговлю алкогольными напитками и (или) табачными изделиями, часто выявляется такое нарушение, как просроченная задолженность за алкогольную продукцию и (или) табачные изделия два раза и более.

Розничная торговля алкогольными напитками и (или) табачными изделиями осуществляется на основании полученного в соответствии с законодательством специального разрешения (лицензии) на право осуществления розничной торговли алкогольными напитками и (или) табачными изделиями.

В специальном разрешении установлены особые требования и условия осуществления лицензируемого вида деятельности, предъявляемые лицензиату, которыми являются в том числе лицензионные требования и условия, указанные в пункте 408 Положения о лицензировании отдельных видов деятельности, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 1 сентября 2010 года N 450 (далее - Положение), а именно: отсутствие просроченной задолженности два раза и более в течение календарного года по расчетам за поставленные алкогольные напитки и (или) табачные изделия.

В соответствии с пунктами 376 и 413 Положения наличие просроченной задолженности два раза и более в течение календарного года за поставленные алкогольные напитки и (или) табачные изделия является грубым нарушением законодательства о лицензировании, лицензионных требований и условий соответствующего лицензируемого вида деятельности.

Данное нарушение в соответствии с частью 1 статьи 12.7 КоАП влечет наложение штрафа на должностное лицо организации в размере от десяти до пятидесяти базовых величин, на индивидуального предпринимателя - от десяти до двухсот базовых величин с конфискацией до ста процентов суммы дохода, полученного в результате такой деятельности, или без конфискации, или лишение права заниматься определенной деятельностью, а на юридическое лицо - до пятисот базовых величин с конфискацией до ста процентов суммы дохода, полученного в результате такой деятельности, или без конфискации, или лишение права заниматься определенной деятельностью.

Кроме того, при выявлении таких нарушений налоговые органы информируют лицензирующие органы для принятия решений в соответствии с пунктом 82 Положения N 450, который предусматривает принятие лицензирующим органом решения о прекращении действия лицензии.

Инспекция МНС по Дзержинскому району обращает внимание субъектов предпринимательской деятельности на необходимость соблюдения требований законодательства и обеспечения своевременности расчетов с поставщиками за алкогольные напитки и (или) табачные изделия.


 
 
Ссылка на источник 54
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В ходе проведения налоговыми органами проверок субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих розничную торговлю алкогольными...
 
Новости дня
Новости разные
 
Суд решил, как накажут ещё одного виновного по делу Nexta
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
18.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика