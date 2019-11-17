Налоговая: последствия просроченной задолженности перед поставщиками

Источник материала: Новости Дзержинска

В ходе проведения налоговыми органами проверок субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих розничную торговлю алкогольными напитками и (или) табачными изделиями, часто выявляется такое нарушение, как просроченная задолженность за алкогольную продукцию и (или) табачные изделия два раза и более.

Розничная торговля алкогольными напитками и (или) табачными изделиями осуществляется на основании полученного в соответствии с законодательством специального разрешения (лицензии) на право осуществления розничной торговли алкогольными напитками и (или) табачными изделиями.

В специальном разрешении установлены особые требования и условия осуществления лицензируемого вида деятельности, предъявляемые лицензиату, которыми являются в том числе лицензионные требования и условия, указанные в пункте 408 Положения о лицензировании отдельных видов деятельности, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 1 сентября 2010 года N 450 (далее - Положение), а именно: отсутствие просроченной задолженности два раза и более в течение календарного года по расчетам за поставленные алкогольные напитки и (или) табачные изделия.

В соответствии с пунктами 376 и 413 Положения наличие просроченной задолженности два раза и более в течение календарного года за поставленные алкогольные напитки и (или) табачные изделия является грубым нарушением законодательства о лицензировании, лицензионных требований и условий соответствующего лицензируемого вида деятельности.

Данное нарушение в соответствии с частью 1 статьи 12.7 КоАП влечет наложение штрафа на должностное лицо организации в размере от десяти до пятидесяти базовых величин, на индивидуального предпринимателя - от десяти до двухсот базовых величин с конфискацией до ста процентов суммы дохода, полученного в результате такой деятельности, или без конфискации, или лишение права заниматься определенной деятельностью, а на юридическое лицо - до пятисот базовых величин с конфискацией до ста процентов суммы дохода, полученного в результате такой деятельности, или без конфискации, или лишение права заниматься определенной деятельностью.

Кроме того, при выявлении таких нарушений налоговые органы информируют лицензирующие органы для принятия решений в соответствии с пунктом 82 Положения N 450, который предусматривает принятие лицензирующим органом решения о прекращении действия лицензии.

Инспекция МНС по Дзержинскому району обращает внимание субъектов предпринимательской деятельности на необходимость соблюдения требований законодательства и обеспечения своевременности расчетов с поставщиками за алкогольные напитки и (или) табачные изделия.



