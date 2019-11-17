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Суд в Барановичах осудил на 3,5 года колонии-поселения водителя, сбившего школьницу

18.11.2019 14:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Суд Барановичского района и города Барановичи сегодня огласил приговор в отношении водителя, сбившего на пешеходном переходе школьницу из Ляховичей, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Брестского областного суда.

Суд в Барановичах осудил на 3,5 года колонии-поселения водителя, сбившего школьницу

Дорожно-транспортное происшествие случилось в Барановичах днем 22 июля. Жительница Ляховичей вместе с дочерью 2006 года рождения шла по пешеходному переходу, когда их сбил микроавтобус Mercedes Sprinter под управлением мужчины 1962 года рождения. От полученных травм девочка скончалась на месте. В отношении водителя было возбуждено уголовное дело.

Суд признал мужчину виновным по ч.2 ст.317 (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК. Он приговорен к трем с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях поселения. На пять лет лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Также в пользу потерпевшей - матери погибшей девочки - с него постановлено взыскать Br15 тыс. в качестве компенсации морального вреда.

Приговор не вступил в законную силу. Он может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.

 
 
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  Суд Барановичского района и города Барановичи сегодня огласил приговор в отношении водителя, сбившего на пешеходном переходе школьницу из Ляховичей, сообщили...
 
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