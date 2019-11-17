Как брестчане прожигают и пропивают свою жизнь. В прямом смысле

Источник материала: Виртуальный Брест

Курение в состоянии алкогольного опьянения, бесконтрольность действий по причине алкогольной интоксикации, повлекшие за собой исключительно негативные последствия, - самая актуальная из тем в контексте пожароопасной ситуации в Бресте. С начала года брестские спасатели 7 раз выезжали по фактам загорания постельных принадлежностей, причина, к сожалению, неизменна – курение в состоянии алкогольного опьянения.





За примерами, подтверждающими серьёзность проблемы, далеко идти не надо. Посещение на дому проблемных граждан в Ленинском районе города Бреста доказало необходимость. Картина, которую довелось наблюдать спасателям, в целом была идентичной по нескольким адресам. Загромождённые мусором, неиспользуемыми электроприборами, бутылками, кухонными принадлежностями придворовые территории, отсутствие порядка и чистоты в самих домах, кругом антисанитария, а главное, – явные признаки того, что хозяева употребляют алкоголь и курят, даже не вставая с постели. В домах таких граждан зачастую нет ни воды, ни электричества. Признавать вину беспечные брестчане едва ли соглашаются, да и помнят не всё.





Исходя из того, что ситуация в каждом из домовладений такова, спасатели осознают: действовать надо и действовать на опережение чрезвычайной ситуации.





В рамках республиканской акции «Не прожигай свою жизнь!» важный из акцентов спасателей - граждане, представляющие угрозу, как для себя, так и для окружающих. Однако, предупредить беду, достучавшись до каждого, кто имеет пристрастие к спиртным напиткам, к сожалению, - задача не из лёгких. Но мчсовцы убеждены: капля камень точит.

По статистике, 50 процентов всех пожаров возникают по причине алкогольного опьянения людей. Не единичны случаи систематического привлечения проблемных граждан к административной ответственности, однако, и такие меры для самих людей – не являются поводом задуматься о том, что следует поменять в своей жизни. Не перестают бороться с проблемой спасатели совместно с представителями заинтересованных ведомств.