Председателя Комитета госконтроля Республики Беларусь готов выслушать жителей Бреста

Источник материала: Виртуальный Брест

22 ноября 2019 г. с 14.00 до 15.30 заместитель Председателя Комитета государственного контроля Республики Беларусь Баско Дмитрий Викентьевич проведет «прямую телефонную линию» с жителями г. Бреста.





Во время очередной «прямой телефонной линии» вы можете сообщить заместителю Председателя Комитета госконтроля о фактах нарушения законодательства и случаях бесхозяйственности, обсудить работу должностных лиц местной вертикали власти, контролирующих и надзорных органов. Каждое обращение будет рассмотрено, изложенные доводы получат объективную оценку, конструктивные предложения найдут применение в рамках компетенции контрольного ведомства.





Обратиться на «прямую телефонную линию» и задать вопрос можно по телефону210204.