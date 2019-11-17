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Председателя Комитета госконтроля Республики Беларусь готов выслушать жителей Бреста
18.11.2019 14:48 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
22 ноября 2019 г. с 14.00 до 15.30 заместитель Председателя Комитета государственного контроля Республики Беларусь Баско Дмитрий Викентьевич проведет «прямую телефонную линию» с жителями г. Бреста.
Во время очередной «прямой телефонной линии» вы можете сообщить заместителю Председателя Комитета госконтроля о фактах нарушения законодательства и случаях бесхозяйственности, обсудить работу должностных лиц местной вертикали власти, контролирующих и надзорных органов. Каждое обращение будет рассмотрено, изложенные доводы получат объективную оценку, конструктивные предложения найдут применение в рамках компетенции контрольного ведомства.
Обратиться на «прямую телефонную линию» и задать вопрос можно по телефону210204.
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