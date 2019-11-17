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От мечты к результату: выведите свой бизнес на новый уровень за 2 месяца!

18.11.2019 14:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Создать свой бизнес – непростая задача. А развить и масштабировать его – еще сложнее. С поддержкой ОАО «Белинвестбанк» и Бизнес-школы ИПМ сделать это легко и просто. Вывести свой бизнес на новый уровень вы сможете всего за 2 месяца.

От мечты к результату: выведите свой бизнес на новый уровень за 2 месяца!

С 1 ноября до 1 декабря 2019 года открыт прием заявок для участия в информационно-образовательных встречах «Стратегическое развитие женского бизнеса». Обучающий курс разработан преподавателями Бизнес-школы ИПМ, а Белинвестбанк выступает генеральным партнером, выводя поддержку женского предпринимательства на качественно новый уровень.

Занятия пройдут с 16 января по 21 марта 2020 года одновременно во всех областных центрах Беларуси. Серия образовательных семинаров будет состоять из 8 встреч, где предприниматели смогут не только получить новые теоретические знания от профессионалов международного уровня, но и будут отрабатывать практические задания в своем бизнесе, тем самым выводя его на новый виток развития.

«Сегодня учиться развивать бизнес жизненно необходимо. Без этого не получится грамотно выстроить дело, получать прибыль и расширить свое влияние на рынке, – считает начальник Центра поддержки и развития женского предпринимательства ОАО «Белинвестбанк» Виктория Байран. – Мы решили запустить данный образовательный проект, чтобы женщины-предприниматели смогли повысить свой профессиональный уровень с учетом постоянных изменений бизнес-процессов, найти ответы на возникающие в ходе деятельности вопросы и наладить новые деловые связи. Участие в образовательных встречах позволит участникам провести общую оценку бизнеса, выявить его слабые и сильные стороны, получить апробированные решения, технологии и инструменты управления своими проектами, а также повысить свою личную эффективность».

Обучение включает в себя модули, посвященные стратегическому планированию, маркетингу, управлению продажами, личному бренду руководителя, финансовому менеджменту и многому другому.

Спикерами проекта станут преподаватели Бизнес-школы ИПМ, которая имеет международную аккредитацию IQA. Бизнес-школа более 25 лет успешно работает на отечественном рынке, а также имеет партнерские отношения с ведущими европейскими учебными заведениями. Поэтому участницы проекта смогут познакомиться с уникальным сочетанием международных методологий бизнес-образования и белорусского опыта ведения бизнеса.

Подать заявку на участие в информационно-образовательных встречах могут как действующие клиенты Белинвестбанка, так и потенциальные. В связи с повышенным спросом на программу проводится конкурсный отбор участников.

Претендентам необходимо зарегистрироваться, заполнив анкету на сайте банка или Бизнес-школы ИПМ. Там же вы сможете более подробно ознакомиться с программой и условиями участия.

Напомним, в 2019 году в ОАО «Белинвестбанк» создан Центр поддержки и развития женского предпринимательства. Основная задача Центра – стимулирование и поддержка женского предпринимательства, содействие в получении финансовых и технических ресурсов, информационных, методологических и консультационных услуг по организации и ведению бизнеса. Более подробную информацию о деятельности Центра можно найти в официальной группе социальной сети Facebook и Instagram.

 
Теги: знакомства
 
 
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  Создать свой бизнес – непростая задача. А развить и масштабировать его – еще сложнее. С поддержкой ОАО «Белинвестбанк» и Бизнес-школы ИПМ сделать это легко и...
 
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