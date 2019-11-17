Россия передала Украине задержанные корабли. Они направляются в Одессу

Источник материала: Ежедневник



фото: rg.ru

МИД России объяснил возвращение судов тем, что они больше не нужны следственным органам, и предупредил о жестком пресечении любых провокаций у границ и впредь.

Малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу» ВМС Украины были задержаны в Керченском проливе год назад. Россия утверждала, что они незаконно пересекли госграницу. Против украинских моряков были возбуждены уголовные дела. В сентябре этого года члены экипажей были переданы Киеву в рамках обмена заключенными между РФ и Украиной. А 17 ноября на буксире украинские корабли были выведены из порта Керчи.



МИД России назвал преступлением действия киевских властей, приказавших военным морякам осуществить провокацию в Керченском проливе. По мнению российского МИД, это преступление не только против суверенитета России, но и против украинских граждан, которых "сознательно подвергли опасности и толкнули на совершение правонарушений».

Однако точку в этой истории пока ставить рано. «Пока «Бердянськ», «Нікополь» и «Яни Капу» направляются домой в Одессу, команда Министерства иностранных дел направляется в Гаагу, где уже в четверг состоятся первые слушания арбитражного трибунала по делу о нарушении иммунитета трех украинских военно-морских судов и 24 членов их экипажей (Украина против Российской Федерации) Конвенции ООН по морскому праву», - написала замминистра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль в социальной сети Facebook. По ее словам, украинская сторона собирается «доказать всему миру и арбитражному трибуналу, что проход 25 ноября 2018 года был мирным и законным, а действия Российской Федерации, в том числе по уголовному преследованию наших моряков, является нарушением норм международного права».