Зимние шины – новинки 2019 года - что продают в Минске

Новинки магнитят покупателей полезными усовершенствованиями. Далеко не исключением являются и автомобильные шины. Прежде чем выпустить в продажу следующее поколение покрышек, производители затрачивают десятки тысяч человеко-часов, на что уходит несколько долгих лет. При этом потребители не знают, над чем именно работают инженеры и какие ресурсы уходят на разработку, зато при покупке новых шинных моделей они узнают о технологиях, которые делают дорожное движение безопаснее, чем прежде.

Рассказываем о зимних шинах-новинках разной ценовой категории, которые поступили в продажу в преддверии наступающей зимы 2019/2020.

Самое интересное в магазинах Минска

Новинкой компании Bridgestone стала зимняя шина Blizzak LM005. Презентуя её широкой аудитории, японцы акцентировали внимание на результатах тестов, которые провела авторитетная экспертная группа TÜV SÜD. Испытания показали, что эта премиальная покрышка превосходит прямых конкурентов по сцеплению и торможению на мокром асфальте. Лучшей рекламы для автомобилистов Минска и не найти, поскольку столичные зимы часто бывают именно слякотными, а не снежными.

Если же живёшь за пределами минского района и ищешь зимние шины с надёжным сцеплением на снегу, эксперты хорватской ассоциации Road Safety рекомендуют посмотреть в сторону Barum Polaris 5. Это модель стандарт-класса, и в ней реализованы технологии, которые упрощают управляемость и торможение на заснеженных дорогах. А чтобы езда была расслабляющей, производитель позаботился о комфорте.

Одной из самых доступных по цене новинок зимы 2019/2020 стала шина Triangle PL02. По характеру она скандинавская, о чём говорит многоблочный протектор и обилие тонких прорезей на поверхности каждого блока. Благодаря этому «скандинавки» остаются цепкими, даже если дорога превратится в ледовый каток. А в Минске такие превращения случаются, когда погода резко меняется с тёплой на холодную. В итоге капли воды на асфальте становятся ледяной крошкой.

Размеры и цены

Более подробную информацию о новинках предстоящей зимы ищите на сайте autoset.by. Помимо актуальных цен и доступных к покупке размеров, на сайте представлена такая информация, как вес и высота протектора. Покупатели ориентируются на значения этих параметров, чтобы купить зимнюю резину с потенциально высокой проходимостью и низким сопротивлением качению. Срок доставки в Минск – до 24 часов.

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