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На 2,5 тысячи евро будут штрафовать в Германии за отсутствие прививки от кори
Источник материала: СТВ
Новости Германия. В Германии за отсутствие прививки от кори будут штрафовать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Нововведение коснется детей, посещающих школы и детские сады, а также персонала образовательных и медицинских учреждений.
Родителям, которые не смогут доказать, что их дети привиты, грозят штрафы в размере 2,5 тысяч евро. На такой шаг власти Германии пошли из-за масштабного распространения кори в европейских странах. По мнению специалистов, ситуацию также усугубляют родители, которые все чаще отказываются прививать детей.
Нововведение вступит в силу в марте 2020 года.
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Новости Германия. В Германии за отсутствие прививки от кори будут штрафовать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Нововведение коснется детей, посещающих...
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