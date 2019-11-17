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На 2,5 тысячи евро будут штрафовать в Германии за отсутствие прививки от кори

18.11.2019 15:01 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Германия. В Германии за отсутствие прививки от кори будут штрафовать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Нововведение коснется детей, посещающих школы и детские сады, а также персонала образовательных и медицинских учреждений.

На 2,5 тысячи евро будут штрафовать в Германии за отсутствие прививки от кори

Родителям, которые не смогут доказать, что их дети привиты, грозят штрафы в размере 2,5 тысяч евро. На такой шаг власти Германии пошли из-за масштабного распространения кори в европейских странах. По мнению специалистов, ситуацию также усугубляют родители, которые все чаще отказываются прививать детей.

Нововведение вступит в силу в марте 2020 года.

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Новости Германия. В Германии за отсутствие прививки от кори будут штрафовать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Нововведение коснется детей, посещающих...
 
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