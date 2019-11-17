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Против смога: в Индии школьники и студенты провели массовую акцию протеста
Источник материала: СТВ
Новости Индии. В защиту экологии: в Индии прошла массовая акция протеста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Десятки школьников и студентов вышли на улицы нескольких городов с требованием усилить борьбу с загрязнением воздуха.
Люди призывали власти ужесточить ограничения в движении транспорта, усилить контроль за деятельностью промышленных предприятий, а также сажать больше деревьев.
Напомним, наиболее сложная ситуация с уровнем загрязнения воздуха сохраняется в Нью-Дели. Жители столицы задыхаются из-за смога. В сложившейся ситуации обвиняют фермеров, которые каждую осень после уборки урожая сжигают растительность.
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Новости Индии. В защиту экологии: в Индии прошла массовая акция протеста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Десятки школьников и студентов вышли на...
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