|
Ущерб составил почти 4 миллиона рублей. Женщина подозревается в мошенничестве
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Женщина подозревается в мошенничестве, совершённом в особо крупном размере.
Как
Фигурантка «продавала» строящиеся квартиры и получала деньги в долг якобы под развитие производства, однако не собиралась исполнять принятые на себя обязательства.
Подозреваемая заключала договоры от своего имени, имени ООО «Светлана» и ООО «Стройсоюзиндустрия». Уже установлено 40 случаев противоправной деятельности. Есть основания полагать, что пострадавших может быть больше.
Если вы пострадали от действий Светланы Сечко, сообщите об этом по телефонам: (8017) 389 5326, (8044) 546 6675 либо 102.
Осенью 2019 года была задержана минчанка, которая «оказывала помощь» в продвижении очереди на строительство квартиры.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Женщина подозревается в мошенничестве, совершённом в особо крупном размере. Как сообщает Следственный комитет, Сечко Светлана Васильевна...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)