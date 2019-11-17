﻿ «Проверить свой характер». Как новобранцы из Брестской области готовятся к прохождению срочной военной службы. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Проверить свой характер». Как новобранцы из Брестской области готовятся к прохождению срочной военной службы

18.11.2019 14:32 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Осенняя призывная кампания. Новобранцы по всей стране отправляются к местам прохождения срочной военной службы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Проверить свой характер». Как новобранцы из Брестской области готовятся к прохождению срочной военной службы

18 ноября первые три сотни молодых людей из Брестской области уже вживаются в новую для себя роль. Всего регион пополнит армейские ряды на 2600 новобранцев. Все они прошли специальный медицинский и профессиональный отборы. Парней направят в сухопутные, внутренние и пограничные войска.

«Проверить свой характер». Как новобранцы из Брестской области готовятся к прохождению срочной военной службы

Анатолий Шоломицкий, призывник:
Найти новых друзей, проверить свой характер, научиться чему-то новому. Очередной этап в жизни, интересно его пройти.

«Проверить свой характер». Как новобранцы из Брестской области готовятся к прохождению срочной военной службы

«Проверить свой характер». Как новобранцы из Брестской области готовятся к прохождению срочной военной службы

Евгений Зайцев, военный комиссар Брестской области:
Сегодня на областном сборном пункте молодежь, которая закончила среднюю школу, профессионально-технические училища, а также те, которые уже имеют высшее образование. Каждому из них на основе нашего законодательства определен срок прохождения военной службы – год или полтора года.

Ребята готовы, хорошее настроение. Я уверен, что они с честью и достоинством выполнят свой воинский долг и вернуться на свои предприятия, организации, в семьи уже более окрепшими, морально и физически подготовленными к своей дальнейшей жизни.

Отправка пополнения в воинские части и подразделения продлится до конца следующей недели, после чего новобранцев ждет подготовительный курс молодого бойца.

«Проверить свой характер». Как новобранцы из Брестской области готовятся к прохождению срочной военной службы

Люди в материале: Евгений Зайцев, Анатолий Шоломицкий
 
 
Ссылка на источник 38
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Осенняя призывная кампания. Новобранцы по всей стране отправляются к местам прохождения срочной военной службы, сообщили в программе Новости «24...
 
Новости дня
Новости разные
 
Николай Пинигин: «Если мы говорим о среднем артисте, то уровень, конечно, снизился. По той причине, что люди перестали читать»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
18.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика