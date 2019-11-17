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«Проверить свой характер». Как новобранцы из Брестской области готовятся к прохождению срочной военной службы
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Осенняя призывная кампания. Новобранцы по всей стране отправляются к местам прохождения срочной военной службы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
18 ноября первые три сотни молодых людей из Брестской области уже вживаются в новую для себя роль. Всего регион пополнит армейские ряды на 2600 новобранцев. Все они прошли специальный медицинский и профессиональный отборы. Парней направят в сухопутные, внутренние и пограничные войска.
Анатолий Шоломицкий, призывник:
Евгений Зайцев, военный комиссар Брестской области:
Ребята готовы, хорошее настроение. Я уверен, что они с честью и достоинством выполнят свой воинский долг и вернуться на свои предприятия, организации, в семьи уже более окрепшими, морально и физически подготовленными к своей дальнейшей жизни.
Отправка пополнения в воинские части и подразделения продлится до конца следующей недели, после чего новобранцев ждет подготовительный курс молодого бойца.
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«Проверить свой характер». Как новобранцы из Брестской области готовятся к прохождению срочной военной службы
Новости Беларуси. Осенняя призывная кампания. Новобранцы по всей стране отправляются к местам прохождения срочной военной службы, сообщили в программе Новости «24...
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