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Николай Пинигин: «Если мы говорим о среднем артисте, то уровень, конечно, снизился. По той причине, что люди перестали читать»
Источник материала: СТВ
Режиссёр высказал мнение в программе
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Николай Пинигин, художественный руководитель Национального академического драматического театра им. Я. Купалы:
Вадим Щеглов:
Николай Пинигин:
Вадим Щеглов:
Николай Пинигин:
Вадим Щеглов:
Николай Пинигин:
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Николай Пинигин: «Если мы говорим о среднем артисте, то уровень, конечно, снизился. По той причине, что люди перестали читать»
Режиссёр высказал мнение в программе «В людях». Вадим Щеглов, ведущий СТВ:Сейчас кризис искусства, кризис времени, или сейчас нужны другие герои?
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