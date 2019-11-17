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Николай Пинигин: «Если мы говорим о среднем артисте, то уровень, конечно, снизился. По той причине, что люди перестали читать»

18.11.2019 14:31 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Режиссёр высказал мнение в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Сейчас кризис искусства, кризис времени, или сейчас нужны другие герои?

Николай Пинигин, художественный руководитель Национального академического драматического театра им. Я. Купалы:
Талантливый человек, он талантливый всегда. А если мы говорим о среднем артисте, то уровень, конечно, снизился. По той самой простой причине, что люди, во-первых, перестали читать – я о молодых говорю. Вот всё заменил планшет, айфон.

Вадим Щеглов:
И youtube.

Николай Пинигин: «Если мы говорим о среднем артисте, то уровень, конечно, снизился. По той причине, что люди перестали читать»

Николай Пинигин:
Это жвачка, которую тебе дают. Тебе не надо её переваривать. Когда читаешь книгу, ты фантазируешь.

Вадим Щеглов:
Но читать с планшета тоже можно.

Николай Пинигин:
Да, но я вижу по молодым, когда я преподавал, что мы были более образованными, когда мы учились. В этом я вижу проблему. Когда мы про Голливуд говорим, представьте, какая там конкуренция, тогда можно выбрать одного или двух «звёзд», и это мировая конкуренция, это не локальная история.

Но как бы ты не бился, как бы не работал, если есть талант, с этим ничего не поделаешь. Вот ничего с этим не поделать. И ему и Станиславский не нужен. И Станиславский говорил: «Моя система – для среднего артиста. Таланту она не нужна». Потому что талант получает чистую энергию сверху.

Вадим Щеглов:
Его Бог поцеловал.

Николай Пинигин:
Да, его Бог поцеловал. Он посылает чистую энергию, делает и не понимает, почему он так делает. Это редкость. Когда артист образован, когда он не просто талантлив, но ещё и умён, это потрясающе!

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Режиссёр высказал мнение в программе «В людях». Вадим Щеглов, ведущий СТВ:Сейчас кризис искусства, кризис времени, или сейчас нужны другие герои?
 
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