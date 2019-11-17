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«Да или нет». Певица Алсу кардинально сменила имидж
Источник материала: СТВ
Новости России. Российская певица Алсу сменила имидж ради съёмок в новом клипе. Об этом артистка рассказала поклонникам на своей странице в Instagram.
«Да или нет?», –
Подписчики засыпали Алсу комплиментами и заверили, что ей любая причёска к лицу. В том числе и короткие волосы.
Кстати, недавно мы показывали, как красиво выглядят девушки с длинными волосами.
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Новости России. Российская певица Алсу сменила имидж ради съёмок в новом клипе. Об этом артистка рассказала поклонникам на своей странице в Instagram. «Да или нет?», –...
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