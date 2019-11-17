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«Да или нет». Певица Алсу кардинально сменила имидж

18.11.2019 14:23 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости России. Российская певица Алсу сменила имидж ради съёмок в новом клипе. Об этом артистка рассказала поклонникам на своей странице в Instagram. 

«Да или нет?», – поинтересовалась исполнительница мнением фанатов. 

«Да или нет». Певица Алсу кардинально сменила имидж
Фото: instagram.com/alsou_a 

Подписчики засыпали Алсу комплиментами и заверили, что ей любая причёска к лицу. В том числе и короткие волосы. 

Кстати, недавно мы показывали, как красиво выглядят девушки с длинными волосами. 

Посмотреть фотографии можно здесь

Люди в материале: Алсу
 
 
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Новости России. Российская певица Алсу сменила имидж ради съёмок в новом клипе. Об этом артистка рассказала поклонникам на своей странице в Instagram.  «Да или нет?», –...
 
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