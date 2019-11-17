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Николай Пинигин: «Режиссёр должен махать руками и кричать, конфликтовать, тогда он –режиссёр? Нет, всё спокойно делается»
Источник материала: СТВ
Режиссёр рассказал о своей профессии в программе
Николай Пинигин, художественный руководитель Национального академического драматического театра им. Я. Купалы:
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Николай Пинигин: «Режиссёр должен махать руками и кричать, конфликтовать, тогда он –режиссёр? Нет, всё спокойно делается»
Режиссёр рассказал о своей профессии в программе «В людях». Николай Пинигин, художественный руководитель Национального академического драматического театра им....
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