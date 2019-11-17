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Члены избирательных комиссий сталкивались с некорректным поведением в свой адрес. Комментарий Михаила Орды

18.11.2019 14:02 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Федерация профсоюзов Беларуси выступила с заявлением: в стране были созданы все условия для свободных и открытых выборов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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К слову, от ФПБ на избирательных участках было рекордное количество наблюдателей – более 9 тысяч. До этого они прошли обучение, где их ознакомили с правами, обязанностями и полномочиями. Наблюдатели от профсоюзов работали с первого дня досрочного голосования. Информацию о ходе выборов оперативный штаб в Минске получал в режиме онлайн.

Члены избирательных комиссий сталкивались с некорректным поведением в свой адрес. Комментарий Михаила Орды

Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:
Мы узнавали моментально о каких-то инцидентах, случаях. Сейчас хочу сказать абсолютно официально (и у нас все эти вещи зафиксированы), потому что мы целый объем этой информации изучали, большая половина – абсолютная дезинформация, то, чего не было на самом деле. Есть вещи передернутые, есть вещи ангажированные.

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При этом члены избирательных комиссий сталкивались с некорректным поведением в свой адрес. Его проявляли отдельные наблюдатели от политических партий и доверенные лица кандидатов. На них написаны жалобы.

Члены избирательных комиссий сталкивались с некорректным поведением в свой адрес. Комментарий Михаила Орды

Члены избирательных комиссий сталкивались с некорректным поведением в свой адрес. Комментарий Михаила Орды

Больше новостей по выборам в парламент Беларуси читайте здесь.

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Теги: Новости, Минск
 
 
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Новости Беларуси. Федерация профсоюзов Беларуси выступила с заявлением: в стране были созданы все условия для свободных и открытых выборов, сообщили в программе...
 
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