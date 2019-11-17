|
Члены избирательных комиссий сталкивались с некорректным поведением в свой адрес. Комментарий Михаила Орды
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Федерация профсоюзов Беларуси выступила с заявлением: в стране были созданы все условия для свободных и открытых выборов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
К слову, от ФПБ на избирательных участках было рекордное количество наблюдателей – более 9 тысяч. До этого они прошли обучение, где их ознакомили с правами, обязанностями и полномочиями. Наблюдатели от профсоюзов работали с первого дня досрочного голосования. Информацию о ходе выборов оперативный штаб в Минске получал в режиме онлайн.
Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:
При этом члены избирательных комиссий сталкивались с некорректным поведением в свой адрес. Его проявляли отдельные наблюдатели от политических партий и доверенные лица кандидатов. На них написаны жалобы.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Члены избирательных комиссий сталкивались с некорректным поведением в свой адрес. Комментарий Михаила Орды
Новости Беларуси. Федерация профсоюзов Беларуси выступила с заявлением: в стране были созданы все условия для свободных и открытых выборов, сообщили в программе...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)