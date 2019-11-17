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Пинигин о спектакле «Павлинка»: «В нём есть какая-то теплота, праздничность. Он живёт не потому, что мы его держим изо всех сил»
Источник материала: СТВ
Режиссёр рассказал о легендарном спектакле в программе
Николай Пинигин, художественный руководитель Национального академического драматического театра им. Я. Купалы:
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Николай Пинигин:
Вадим Щеглов:
Николай Пинигин:
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Пинигин о спектакле «Павлинка»: «В нём есть какая-то теплота, праздничность. Он живёт не потому, что мы его держим изо всех сил»
Режиссёр рассказал о легендарном спектакле в программе «В людях». Николай Пинигин, художественный руководитель Национального академического драматического...
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