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В Гродно молодёжь разгромила арендованный дом во время проводов в армию

18.11.2019 13:48 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Гродно большая компания разгромила арендованный коттедж во время проводов друга в армию.  

По информации УВД Гродненского облисполкома, молодые люди сняли частный дом. Гостей было более двух десятков, причем люди все прибывали.  

Утром следующего дня в коттедж пришла его хозяйка и была шокирована – внутри были разбиты окна, сломан торшер, часть вещей плавала в пруду, пропал пылесос.  

Женщина обратилась к правоохранителям.  

Отдыхавшие толком не помнят, что случилось, но сожалеют о случившемся. Они пытались найти в пруду пылесос, ныряли туда, но он оказался у одного из участников застолья дома. Никто не вспомнил, как он техника туда попала.  

Действиям участников будет дана правовая оценка.  

Организатор мероприятия возместил часть денег хозяйки, в том числе потерянные средства от планируемой сдачи коттеджа на следующие сутки другим людям. Жилище оказалось непригодным для комфортного пребывания в краткосрочной перспективе.  

В начале ноября Копыле мужчина искупался в пруду и устроил скандал в магазине из-за мокрых сигарет – здесь подробнее.  

Люди в материале: нет
 
Теги: Гродно
 
 
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Новости Беларуси. В Гродно большая компания разгромила арендованный коттедж во время проводов друга в армию.   По информации УВД Гродненского облисполкома,...
 
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