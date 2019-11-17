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В Гродно молодёжь разгромила арендованный дом во время проводов в армию
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Гродно большая компания разгромила арендованный коттедж во время проводов друга в армию.
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Утром следующего дня в коттедж пришла его хозяйка и была шокирована – внутри были разбиты окна, сломан торшер, часть вещей плавала в пруду, пропал пылесос.
Женщина обратилась к правоохранителям.
Отдыхавшие толком не помнят, что случилось, но сожалеют о случившемся. Они пытались найти в пруду пылесос, ныряли туда, но он оказался у одного из участников застолья дома. Никто не вспомнил, как он техника туда попала.
Действиям участников будет дана правовая оценка.
Организатор мероприятия возместил часть денег хозяйки, в том числе потерянные средства от планируемой сдачи коттеджа на следующие сутки другим людям. Жилище оказалось непригодным для комфортного пребывания в краткосрочной перспективе.
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Новости Беларуси. В Гродно большая компания разгромила арендованный коттедж во время проводов друга в армию. По информации УВД Гродненского облисполкома,...
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