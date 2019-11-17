Минск скупил больше половины билетов на концерт вокалиста Rammstein. Как не проворонить квитки?

Источник материала: Tut.by

Сегодня в продажу поступили билеты на концерт фронтмена Rammstein Тилля Линдеманна, который выступит 4 марта в Минске с сольным метал-проектом Lindemann. Рассказываем, как купить билеты проще и раньше всех, потому что вечером квитков уже скорее всего не будет.



Фото: lindemann.band

Если вы хотите гарантированно попасть на концерт, просто заполните форму предзаказа на AFISHA.TUT.BY — она ниже. Группе людей, которая раньше других заполнила эту форму, мы выслали ссылку на эксклюзивную покупку квитков. К слову, больше половины билетов уже проданы, а площадка Дворца спорта, напомним, рассчитана всего на 5500 мест, так что лучше не откладывать покупку на потом. Чтобы в таком ажиотаже не проворонить билеты, нужно ввести свои данные ниже: новые ссылки на билеты мы отправляем пользователям каждые 10 минут, чтобы не было большой нагрузки на сервер продажи квитков. Сами билеты стоят от 75 до 275 рублей.

Кстати, в Париже квитки на концерт немецко-шведского проекта, участниками которого являются вокалист Rammstein Тилль Линдеманн и Петер Тэгтгрен, разлетелись за шесть минут. Вот еще любопытная статистика по городам:

Париж, La Cigale на 1500 мест (солд-аут за 6 минут)

Лондон, O2 Forum Kentish Town на 2500 мест (солд-аут за 3 часа)

Хельсинки, Black Box Jäähalli на 8000 мест (солд-аут за 5 дней)

Сегодня объявлен старт продаж для Украины, России и Беларуси. Как думаете, где раньше случится солд-аут? Давайте сравним площадки и сделаем ставки, сможет ли Минск установить свой рекорд. В гонке за аншлагами сегодня участвуют следующие концертные площадки:

Минский Дворец спорта вмещает до 5500 человек (трибуны и танцпол).

«Сибур-арена», Санкт-Петербург, 2 марта (7000 мест)

Выставочный комплекс экспо, Екатеринбург, 9 марта (до 10 000 мест)

ВТБ-арена, Москва, 15 марта (до 14 000 человек)

«Стереоплаза», Киев, 6 марта (до 6000 человек)

Напомним, что всем составом Rammstein навещал белорусскую столицу в 2010 году. Тогда на концерт в «Минск-Арене» пришли около 11 тысяч человек.

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