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Минск скупил больше половины билетов на концерт вокалиста Rammstein. Как не проворонить квитки?
Источник материала: Tut.by
Сегодня в продажу поступили билеты на концерт фронтмена Rammstein
Если вы хотите гарантированно попасть на концерт, просто заполните форму предзаказа на AFISHA.TUT.BY — она ниже. Группе людей, которая раньше других заполнила эту форму, мы выслали ссылку на эксклюзивную покупку квитков. К слову, больше половины билетов уже проданы, а площадка Дворца спорта, напомним, рассчитана всего на 5500 мест, так что лучше не откладывать покупку на потом. Чтобы в таком ажиотаже не проворонить билеты, нужно ввести свои данные ниже: новые ссылки на билеты мы отправляем пользователям каждые 10 минут, чтобы не было большой нагрузки на сервер продажи квитков. Сами билеты стоят от 75 до 275 рублей.
Кстати, в Париже квитки на концерт немецко-шведского проекта, участниками которого являются вокалист Rammstein Тилль Линдеманн и Петер Тэгтгрен, разлетелись за шесть минут. Вот еще любопытная статистика по городам:
Сегодня объявлен старт продаж для Украины, России и Беларуси. Как думаете, где раньше случится солд-аут? Давайте сравним площадки и сделаем ставки, сможет ли Минск установить свой рекорд. В гонке за аншлагами сегодня участвуют следующие концертные площадки:
Напомним, что всем составом Rammstein навещал белорусскую столицу в 2010 году. Тогда на концерт в «Минск-Арене»
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Сегодня в продажу поступили билеты на концерт фронтмена Rammstein Тилля Линдеманна, который выступит 4 марта в Минске с сольным метал-проектом Lindemann. Рассказываем, как...
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