Суд решил, как накажут ещё одного виновного по делу Nexta

Источник материала: KYKY

Сегодня, 18 ноября, суд рассмотрел иск слонимского чиновника Геннадия Хомича в адрес главреда портала «Белорусский партизан» Светланы Калинкиной из-за перепечатки поста блогера Степана Светлова, он же Nexta. C Калинкиной решили взыскать три тысячи рублей компенсации морального вреда. Также она выплатит еще 1653 рубля – за судебные издержки.

Как пишет «Радые Свабода», в самом начале судебного процесса Хомич требовал с Калинкиной 50 тысяч рублей компенсации, но позже ставки снизились до десяти тысяч.

В ходе суда адвокат главреда Олег Агеев утверждал, что его подзащитная частично признала вину – она согласна, что данные, взятые у блогера Nexta, были неправдивыми и опорочили честь Геннадия Хомича. Тем не менее, со слов Агеева, истец явно завысил требования: госслужащие меньше защищены от критики, чем все остальные, а материал на «Белорусском партизане» просмотрели около пяти тысяч раз – это гораздо меньше, чем в первоисточнике (там просмотры публикации превысили отметку в 216 тысяч).

Адвокат Хомича Мария Колесова-Гудилина требовала удовлетворить иск в полном объеме. Ее аргумент – у «Белорусского партизана» много читателей. «Да, Хомич готов к критике, но критика – это не обвинение в совершении преступления [Nexta писал, что чиновника заметили нетрезвым за рулем – прим. KYKY]. Здесь явное обвинение в том, что Хомич не совершал», – подчеркнула юрист.

Общим числом председатель Слонимского райисполкома Геннадий Хомич отсудил у журналистов в 9,5 тысяч беларуских рублей.

С чего вообще всё началось?

10 августа Nexta посвятил пост странным делам в Слониме. По данным канала, председатель местного райисполкома Геннадий Хомич (его блогер назвал «районным царьком») попался сотрудникам ГАИ пьяным за рулем, но делу не дали ход. Позже, как уверял Nexta, работники спецподразделения ГАИ «Стрела» из Гродно в таком же состоянии остановили жену Хомича, но договориться уже не вышло.

Кроме того, чиновника упрекнули в том, что он до сих пор полностью не отчитался, как потратил государственные деньги, выделенные на «День беларуской письменности». Стоит оговориться, что официально все эти сведения никак не подтвердились, но пост перепечатали «Белорусский партизан», порталы 21.by и bobruisk.ru («Вечерний Бобруйск»).

Чем закончились другие суды по делу Nexta?

Самого Степана Светлова признали виновным: он должен выплатить три тысячи рублей и выпустить опровержение поста. Между Хомичем и порталом 21.by суд зафиксировал мирное соглашение: ресурс публично извинился и отдал чиновнику 1,5 тысячи рублей. «Вечерний Бобруйск» заплатит истцу две тысячи рублей.

Фото обложки: Эдуард Жолуд для radyjo.net.