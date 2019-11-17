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Суд решил, как накажут ещё одного виновного по делу Nexta
Источник материала: KYKY>
Сегодня, 18 ноября, суд рассмотрел иск слонимского чиновника Геннадия Хомича в адрес главреда портала «Белорусский партизан» Светланы Калинкиной из-за перепечатки поста блогера Степана Светлова, он же Nexta. C Калинкиной решили взыскать три тысячи рублей компенсации морального вреда. Также она выплатит еще 1653 рубля – за судебные издержки.
Как
В ходе суда адвокат главреда Олег Агеев утверждал, что его подзащитная частично признала вину – она согласна, что данные, взятые у блогера Nexta, были неправдивыми и опорочили честь Геннадия Хомича. Тем не менее, со слов Агеева, истец явно завысил требования: госслужащие меньше защищены от критики, чем все остальные, а материал на «Белорусском партизане» просмотрели около пяти тысяч раз – это гораздо меньше, чем в первоисточнике (там просмотры публикации превысили отметку в 216 тысяч).
Адвокат Хомича Мария Колесова-Гудилина требовала удовлетворить иск в полном объеме. Ее аргумент – у «Белорусского партизана» много читателей. «Да, Хомич готов к критике, но критика – это не обвинение в совершении преступления [Nexta писал, что чиновника заметили нетрезвым за рулем – прим. KYKY]. Здесь явное обвинение в том, что Хомич не совершал», – подчеркнула юрист.
Общим числом председатель Слонимского райисполкома Геннадий Хомич отсудил у журналистов в 9,5 тысяч беларуских рублей.
С чего вообще всё началось?
10 августа Nexta
Кроме того, чиновника упрекнули в том, что он до сих пор полностью не отчитался, как потратил государственные деньги, выделенные на «День беларуской письменности». Стоит оговориться, что официально все эти сведения никак не подтвердились, но пост перепечатали «Белорусский партизан», порталы 21.by и bobruisk.ru («Вечерний Бобруйск»).
Чем закончились другие суды по делу Nexta?
Самого Степана Светлова
Фото обложки: Эдуард Жолуд для radyjo.net.
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