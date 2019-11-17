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«Белавиа» ввела новые тарифы. Пассажиры смогут экономить до 65 евро

18.11.2019 14:01 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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«Белавиа» ввела новую систему тарифов: пассажиры смогут сами выбирать услуги для перелета, появятся безбагажные тарифы. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

Количество мест и стоимость авиабилетов в различных тарифных брендах будет варьироваться в зависимости от вместимости воздушного судна, количества пассажиров на рейсе и других факторов. Разница между стоимостью безбагажного перелета и минимальной стоимостью билета с багажом по маршруту «туда-обратно» будет составлять до 65 евро в зависимости от направления.

Так, например, минимальная стоимость билета «туда-обратно» без багажа в Калининград будет начинаться от 85 евро (ранее минимальная цена авиаперевозки с багажом начиналась и остается на данный момент от 115 евро), из Минска в Прагу стоимость перевозки «туда-обратно» без багажа будет начинаться от 166 евро (минимальная цена ранее с багажом – от 204 евро, сейчас – от 191 евро), из Минска в Киев – авиабилет «туда-обратно» без багажа – от 109 евро (минимальная цена ранее с багажом – 134 евро, сейчас – 139 евро).

«Белавиа» также увеличила вес ручной клади – с восьми до десяти килограммов. Новые правила тарифов затронут билеты, купленные с 18 ноября, а вот вес ручной клади – и на те, которые были куплены до. Вместе с этим по безбагажным тарифам ручную кладь не возьмут в багаж. 

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Теги: Минск
 
 
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«Белавиа» ввела новую систему тарифов: пассажиры смогут сами выбирать услуги для перелета, появятся безбагажные тарифы. Об этом сообщает пресс-служба...
 
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