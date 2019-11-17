«Батюшку со свастикой», которого дочь обвиняла в сексуальном насилии, освободили

Источник материала: KYKY

TUT.by выяснил , что священника Константина Бурыкина, известного как «батюшка со свастикой», выпустили на свободу. Он отбывал наказание в колонии в Шклове и отсидел три года – столько ему дали за хранение патронов и пистолета.

Летом дочь Бурыкина Александра дала откровенное интервью , в котором заявила о сексуальном насилии со стороны отца. Девушка рассказала, что приняла решение рассказать правду после того, как получила от священника письмо: в нем он угрожал дочери физической расправой и называл ее «тварью и негодяйкой». Со слов Александры, она подвергалась сексуальному насилию с 13 лет.

Когда дочь Бурыкина обратилась в милицию, на «батюшку со свастикой» завели уголовное дело (ему грозило до 15 лет колонии). В СК отказываются комментировать подвижки в этом процессе, кроме того, что «расследование продолжается». По данным TUT.by, священник до сих пор в статусе подозреваемого.

Кто такой «батюшка со свастикой»?

Константин Бурыкин – православный священник-спортсмен из Гатово, без беларуского гражданства: он россиянин. Какое-то время назад он был духовным наставником в неонацистской организации «Русское национальное единство», а в 2014 году стало известно, что продолжал поддерживать с ней связи. Его задержали в ноябре 2016-го: тогда он возглавлял «Белорусскую федерацию пауэрлифтинга».

В ходе расследования силовики нашли дома у Константина диски с военной хроникой Третьего рейха, люстру в виде свастики в рабочем кабинете, а также увидели свастику-татуировку на груди. Дома у Бурыкина обнаружили пистолет, револьвер и патроны. Священника признали виновным именно в незаконном хранении оружия и приговорили к трем годам колонии усиленного режима.

Весной этого года милиця выяснила, что в 2014-2016 годах, когда Константин был заместителем главы «Белорусской федерации пауэрлифтинга», он присвоил себе деньги, которые предназначались спортсменам. Ущерб составил 17,5 тысячи рублей, за это ему грозил тюремный срок до семи лет.