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Бюджет-2020. Как распределятся доходы и расходы страны на будущий год

18.11.2019 14:59 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Бюджет-2020. Как распределятся доходы и расходы страны на будущий год
Фото из открытых источников

Проект закона на своём сайте опубликовало Министерство финансов Республики Беларусь. Согласно ему расходы республиканского бюджета в 2020 году составят около 25,42 миллиарда рублей, доходы - 24,43 млрд руб. Ожидается дефицит в размере до 1 млрд.

Доходы

Бюджет будет пополняться за счёт налоговых и неналоговых доходов, а также безвозмездных поступлений.

Так, в будущем году государство рассчитывает собрать налогов на 19,8 млрд рублей. Налоги на товары (работы, услуги) принесут 12,75 млрд. Здесь учитываются:

  • налог на добавленную стоимость - 9,22 млрд;
  • акцизы - 2,83 млрд;
  • специальные сборы, пошлины - 0,02 млрд;
  • экологический налог - 0,12 млрд;
  • налог на добычу (изъятие) природных ресурсов - 0,57 млрд.

Налоговые доходы от внешнеэкономической деятельности превысят 4,78 млрд.

В свою очередь неналоговые доходы составят 3,22 млрд. Использование имущества, находящегося в государственной собственности, принесёт 2,14 млрд. Государство планирует собрать в виде штрафов 0,12 млрд.

Наконец, безвозмездные поступления пополнят казну ещё на 1,41 млрд.


Бюджет-2020. Как распределятся доходы и расходы страны на будущий год
бюджет Фото: АиФ

Государство

Самый большой раздел расходов республиканского бюджета называется «Общегосударственная деятельность». На него планируется потратить около 12,51 млрд руб. Сюда входят финансирование государственных органов общего назначения, международной деятельности, обеспечение проведения выборов и референдумов, обслуживание государственного долга и т. д.

Крупнейший подраздел - межбюджетные трансферты (7,1 млрд). Он включает в себя трансферты бюджетам других уровней и государственным внебюджетным фондам.

Экономика

Второй по величине расходов раздел - национальная экономика. Его финансирование потребует 3,53 млрд. Включает в себя расходы на общие экономические вопросы, сельское и лесное хозяйство, рыбохозяйственную деятельность, промышленность, строительство, архитектуру, транспорт, дорожное хозяйство, связь, топливо и энергетику и пр.

Крупнейший подраздел - промышленность, строительство и архитектура. Он «потянет» на 0,99 млрд.

Порядок

Третий по величине раздел - судебная власть, правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности. На него уйдёт порядка 2,48 млрд. Раздел включает в себя финансирование органов внутренних дел, прокуратуры, пограничной службы, госбезопасности, судебной власти, таможенных органов и др. Больше всего денег получат органы внутренних дел - 0,92 млрд.

«Социалка» и не только

Свыше 2,02 млрд выделят на социальную политику, 1,27 млрд - на здравоохранение, 1,18 млрд - на образование, 0,51 млрд - на физическую культуру, спорт, культуру и СМИ, 0,5 млрд - на жилищно-коммунальные услуги и жилищное строительство.

 
 
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«АиФ» изучил проект Закона Республики Беларусь «О республиканском бюджете на 2020 год». не делаем выводов, а приводим цифры и факты.
 
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