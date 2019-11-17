﻿ Минчанка собрала с желающих купить квартиры 4 миллиона, но люди не увидели ни жилья, ни денег. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Минчанка собрала с желающих купить квартиры 4 миллиона, но люди не увидели ни жилья, ни денег

18.11.2019 15:06 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Минске возбудили уголовное дело против женщины, которая подозревается в том, что под предлогом продажи квартир и получения денег взаймы завладела 3,9 млн рублей, которые ей передали люди. Подробности сообщает Следственный комитет.


Сечко Светлана Васильевна подозревается в том, что под предлогом продажи строящихся квартир, а также получения денег в долг под развитие производства, завладела деньгами физлиц и юрлиц на сумму более 3,9 млн рублей. Отдавать эти деньги, по версии следствия, она не намеревалась.

Сечко заключала договоры от своего имени, а также от имени ООО «Светлана» и ООО «Стройсоюзиндустрия».Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 209 УК (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Сейчас установлено 40 эпизодов противоправной деятельности женщины. Но у следствия есть основания полагать, что лиц, пострадавших от ее действий, может быть больше.

Следователи обращаются с просьбой к людям, пострадавшим от действий Сечко, сообщить об этом по телефонам: (8017) 389 5326, (8044) 546 6675 либо по телефону 102.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 69
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сейчас установлено 40 эпизодов противоправной деятельности женщины.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Беларуси на этой неделе похолодает
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
18.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика