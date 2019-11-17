Минчанка собрала с желающих купить квартиры 4 миллиона, но люди не увидели ни жилья, ни денег

Источник материала: Tut.by

В Минске возбудили уголовное дело против женщины, которая подозревается в том, что под предлогом продажи квартир и получения денег взаймы завладела 3,9 млн рублей, которые ей передали люди. Подробности сообщает Следственный комитет.





Сечко Светлана Васильевна подозревается в том, что под предлогом продажи строящихся квартир, а также получения денег в долг под развитие производства, завладела деньгами физлиц и юрлиц на сумму более 3,9 млн рублей. Отдавать эти деньги, по версии следствия, она не намеревалась.

Сечко заключала договоры от своего имени, а также от имени ООО «Светлана» и ООО «Стройсоюзиндустрия».Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 209 УК (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Сейчас установлено 40 эпизодов противоправной деятельности женщины. Но у следствия есть основания полагать, что лиц, пострадавших от ее действий, может быть больше.

Следователи обращаются с просьбой к людям, пострадавшим от действий Сечко, сообщить об этом по телефонам: (8017) 389 5326, (8044) 546 6675 либо по телефону 102.