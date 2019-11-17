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Кремль отреагировал на возможное упрощение визового режима между Беларусью и ЕС
18.11.2019 15:03 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото:sm-news.ru
По мнению Москвы, особый режим пересечения российско-белорусской границы должен учитываться при переговорах об упрощении визовых правил между Беларусью и Евросоюзом.
Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает
"В данном случае тот режим, который существует между нами, он, конечно, должен учитываться при соответствующих переговорах. И здесь на этот счет у нас есть контакты, где эта тема должна обсуждаться в случае дальнейшей реализации этих планов", - отметил Песков на вопрос журналистов о том, будет ли Россия усиливать контроль на российско-белорусской границе в случае упрощения визового режима ЕС и Беларусью.
Напомним, 18 ноября
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По мнению Москвы, особый режим пересечения российско-белорусской границы должен учитываться при переговорах об упрощении визовых правил между Беларусью и...
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