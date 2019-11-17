﻿ Заявление ФПБ по итогам выборов депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Заявление ФПБ по итогам выборов депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва

18.11.2019 — Разное | Клiч Радзiмы  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Клiч Радзiмы

Заявление ФПБ по итогам выборов депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва

Федерация профсоюзов с удовлетворением отмечает, что прошедшие 17 ноября 2019 г. выборы депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва носили гласный, открытый и демократичный характер.

Профсоюзы приняли активное участие во всех этапах избирательной кампании. Среди всех общественных объединений профессиональные союзы в лидерах по представительству в избирательных комиссиях всех уровней. Это 9 268 человек. Порядка 9 тысяч профсоюзных активистов обеспечили широкое наблюдение за выборами на всех избирательных участках страны. Благодаря этому национальный профцентр обладает полной и достоверной информацией о ходе избирательной кампании.

Мы заявляем – выборы в Беларуси прошли в полном соответствии с законодательством нашей страны. Были созданы все необходимые условия для свободного волеизъявления граждан. Обеспечены открытость, прозрачность и полная транспарентность избирательного процесса. Системных нарушений нет. Технические вопросы, зафиксированные профсоюзными наблюдателями, в оперативном режиме решались избирательными комиссиями.

Федерация профсоюзов призывает всех национальных и международных наблюдателей также дать взвешенную и объективную оценку прошедшим выборам депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва.

Comments are closed.

« Региональная конференция по STEM-образованию состоялась 16 ноября в средней школе № 1 г. п. Шарковщина
Новости дня
Новости разные
 
В Кремле прокомментировали очередной наезд Лукашенко на Россию
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
18.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика