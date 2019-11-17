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До 10 градусов мороза на выходных – погода в Горках

18.11.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

На этой неделе нас ждут первые стабильные морозы. На выходных синоптики прогнозируют до 10 градусов ниже нуля. Так что — утепляемся!

 

До 10 градусов мороза на выходных – погода в Горках
Фото – www.instagram.com/alesya_leto

 

Завтра, 19 ноября, будет облачно с прояснениями, температура воздуха составит около +4 °С.

20 ноября ночью обещают местами до -2 °С, днем около +3 °С.

21 ноября ожидается порывистый ветер и, возможно, мокрый снег. Температура ночью — около минус двух, днем — в районе нуля.

В пятницу, 22 ноября, нас ожидает по-настоящему морозный денек. Днем до -4 °С, ночью местами до -8 °С.

В субботу и воскресенье прогнозируют понижение температуры воздуха еще на пару градусов.

 


 
 
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  На этой неделе нас ждут первые стабильные морозы. На выходных синоптики прогнозируют до 10 градусов ниже нуля. Так что — утепляемся!     Завтра, 19 ноября, будет...
 
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