До 10 градусов мороза на выходных – погода в Горках

Источник материала: Горецкий вестник

На этой неделе нас ждут первые стабильные морозы. На выходных синоптики прогнозируют до 10 градусов ниже нуля. Так что — утепляемся!







Завтра, 19 ноября, будет облачно с прояснениями, температура воздуха составит около +4 °С.

20 ноября ночью обещают местами до -2 °С, днем около +3 °С.

21 ноября ожидается порывистый ветер и, возможно, мокрый снег. Температура ночью — около минус двух, днем — в районе нуля.

В пятницу, 22 ноября, нас ожидает по-настоящему морозный денек. Днем до -4 °С, ночью местами до -8 °С.

В субботу и воскресенье прогнозируют понижение температуры воздуха еще на пару градусов.