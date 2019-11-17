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До 10 градусов мороза на выходных – погода в Горках
18.11.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
На этой неделе нас ждут первые стабильные морозы. На выходных синоптики прогнозируют до 10 градусов ниже нуля. Так что — утепляемся!
Завтра, 19 ноября, будет облачно с прояснениями, температура воздуха составит около +4 °С.
20 ноября ночью обещают местами до -2 °С, днем около +3 °С.
21 ноября ожидается порывистый ветер и, возможно, мокрый снег. Температура ночью — около минус двух, днем — в районе нуля.
В пятницу, 22 ноября, нас ожидает по-настоящему морозный денек. Днем до -4 °С, ночью местами до -8 °С.
В субботу и воскресенье прогнозируют понижение температуры воздуха еще на пару градусов.
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На этой неделе нас ждут первые стабильные морозы. На выходных синоптики прогнозируют до 10 градусов ниже нуля. Так что — утепляемся! Завтра, 19 ноября, будет...
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