Федерация профсоюзов Беларуси сделала заявление по итогам выборов

Источник материала: Горецкий вестник

Федерация профсоюзов с удовлетворением отмечает, что прошедшие 17 ноября выборы депутатов Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва носили гласный, открытый и демократичный характер.







Профсоюзы приняли активное участие во всех этапах избирательной кампании. Среди всех общественных объединений профессиональные союзы в лидерах по представительству в избирательных комиссиях всех уровней. Это 9 268 человек. Порядка 9 тысяч профсоюзных активистов обеспечили широкое наблюдение за выборами на всех избирательных участках страны. Благодаря этому национальный профцентр обладает полной и достоверной информацией о ходе избирательной кампании.

Мы заявляем – выборы в Беларуси прошли в полном соответствии с законодательством нашей страны. Были созданы все необходимые условия для свободного волеизъявления граждан. Обеспечены открытость, прозрачность и полная транспарентность избирательного процесса. Системных нарушений нет. Технические вопросы, зафиксированные профсоюзными наблюдателями, в оперативном режиме решались избирательными комиссиями.

Федерация профсоюзов призывает всех национальных и международных наблюдателей также дать взвешенную и объективную оценку прошедшим выборам депутатов Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва.